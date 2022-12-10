Нижегородский водоканал начал работы по ремонту участка канализационного коллектора на Мещерском бульваре Экономика

АО "Нижегородский водоканал" в декабре приступил к работам в границах ул. Мещерский бульвар, д. 5 – ул. Мещерский бульвар, д. 3, корп. 3. Таким образом, стартовал подготовительный этап по промывке канализационного коллектора. В минувшие выходные, 24 декабря, подготовительный этап был завершён, и субподрядчик приступил к санации шести участков коллектора общей протяжённостью 454 метра и диаметром 2000 мм.

Санация существующего железобетонного канализационного трубопровода производится методом спиральной навивки с использованием конструкционного профиля из НПВХ "СПИРАТЕХ" с последующим заполнением пространства между профилем и железобетонной трубой высокоподвижной тиксотропной смесью на цементной основе.

Технология спиральной навивки предполагает бестраншейное восстановление трубопроводов больших и нестандартных сечений. Самодвижущуюся навивочную машину вводят в санируемый участок трубопровода и настраивают под соответствующую форму и размер. НПВХ профиль поставляют в катушках на место проведения работ и с помощью навивочной машины формируют спиральновитую трубу, соединяя отдельные полосы профиля друг с другом.

Выбранный метод санации коллектора спиральной навивкой с последующим формированием новой трубы внутри старого трубопровода не предполагает проведение раскопок и сводит к минимуму вредное воздействие от строительных работ на окружающую среду в водоохранной зоне Мещерского озера и охранной зоне памятника природы регионального значения "Озеро Мещерское". Также данный метод позволяет избежать полного перекрытия коллектора на период строительства и продолжить канализование стоков в период санации. Срок полного окончания работ - май 2023 года.