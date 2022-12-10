Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
27 декабря 2022 09:10  [63] Нижегородский водоканал начал работы по ремонту участка канализационного коллектора на Мещерском бульваре
26 декабря 2022 19:17  [236] Инвестиции в основной капитал в Нижегородской области выросли на 61% за пять лет
26 декабря 2022 18:42  [160] Более 252 млрд рублей было направлено на поддержку экономики Нижегородской области в 2020-22 гг.
26 декабря 2022 15:41  [474] Фракция ЛДПР в Госдуме РФ предложила ввести пятилетний мораторий на все проверки для бизнеса в России
26 декабря 2022 15:26  [185] Субсидии на сумму около 22 млн рублей для лизинговых платежей получили нижегородские промышленные предприятия
26 декабря 2022 14:22  [389] Общий объем инвестиций по шести приоритетным проектам в Нижегородской области в 2022 году составил более 40 млрд рублей
26 декабря 2022 13:45  [197] В группе компаний "ТНС энерго" подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди дочерних обществ
26 декабря 2022 12:26  [172] Образовательно-производственный центр для будущих металлургов открылся в Выксе при поддержке ОМК
22 декабря 2022 13:06  [328] Нового руководителя представили коллективу АО "Нижегородский водоканал"
22 декабря 2022 11:56  [328] Пятьдесят нижегородских компаний получили субсидию на покупку импортозамещающего оборудования
Экономика

Нижегородский водоканал начал работы по ремонту участка канализационного коллектора на Мещерском бульваре

27 декабря 2022 09:10  [63] Экономика

АО "Нижегородский водоканал" в декабре приступил к работам в границах ул. Мещерский бульвар, д. 5 – ул. Мещерский бульвар, д. 3, корп. 3. Таким образом, стартовал подготовительный этап по промывке канализационного коллектора. В минувшие выходные, 24 декабря, подготовительный этап был завершён, и субподрядчик приступил к санации шести участков коллектора общей протяжённостью 454 метра и диаметром 2000 мм.

Санация существующего железобетонного канализационного трубопровода производится методом спиральной навивки с использованием конструкционного профиля из НПВХ "СПИРАТЕХ" с последующим заполнением пространства между профилем и железобетонной трубой высокоподвижной тиксотропной смесью на цементной основе.

Технология спиральной навивки предполагает бестраншейное восстановление трубопроводов больших и нестандартных сечений. Самодвижущуюся навивочную машину вводят в санируемый участок трубопровода и настраивают под соответствующую форму и размер. НПВХ профиль поставляют в катушках на место проведения работ и с помощью навивочной машины формируют спиральновитую трубу, соединяя отдельные полосы профиля друг с другом.

Выбранный метод санации коллектора спиральной навивкой с последующим формированием новой трубы внутри старого трубопровода не предполагает проведение раскопок и сводит к минимуму вредное воздействие от строительных работ на окружающую среду в водоохранной зоне Мещерского озера и охранной зоне памятника природы регионального значения "Озеро Мещерское". Также данный метод позволяет избежать полного перекрытия коллектора на период строительства и продолжить канализование стоков в период санации. Срок полного окончания работ - май 2023 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph