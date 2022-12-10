Юрий Шалабаев: "Желаю всем спасателям здоровья, силы и успехов в их нелегкой работе" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днём спасателя РФ.

"Сегодня День спасателя. Это профессиональный праздник всех, кто помогает людям пережить чрезвычайные ситуации и несчастные случаи.

Сотрудники МЧС, работники территориальных и муниципальных служб спасения, единых диспетчерских служб, спасательные воинские формирования, пожарная охрана, общественные спасательные организации - это люди, которые становятся первой линией обороны и помощи в случаях пожаров, наводнений, аварий. Они настоящие герои, которые готовы прийти на помощь в любое время и в любой ситуации.

Я хочу поблагодарить всех, кто рискует своей жизнью, чтобы спасать чужую. Пусть этот день станет настоящим признанием их труда и вознаграждением за их безграничную любовь к людям. Желаю всем спасателям здоровья, силы и успехов в их нелегкой работе".