Новогодняя распродажа стартовала в магазинах "Нижний 800" Общество

Магазины "Нижний 800" объявили о начале масштабной распродажи под слоганом "Вещи с историей ценнее обычных". Об этом сообщает АНО "Центр 800".

В акции участвует различная продукция, изготовленная в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода и отдельных креативных проектов: одежда, головные уборы, аксессуары, сувениры. Это коллекции как для взрослых, так и для детей. Каждый предмет отсылает к узнаваемому символу города или известной личности.

"800-летие Нижнего Новгорода - безусловно, знаковое событие. Мы хотим, чтобы у каждого нижегородца сохранились на память вещи, при взгляде на которые можно было вспомнить моменты юбилея. А у туристов остались оригинальные и практичные напоминания о поездке в наш город. Финальную распродажу мы приурочили к новогодним праздникам - как раз когда все выбирают подарки для своих близких", — отметила директор АНО "Центр 800" Софья Юдина.

Распродажа будет проходить до 31 января 2023 года в официальных магазинах "Нижний 800" по адресам: ул. Большая Покровская, 8 и Кремль, к. 8.

Скидки действуют и в интернет-магазине: http://store.nizhny800.ru.