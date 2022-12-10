Дмитрий Чернышенко провел совещание по итогам работы колл-центров службы 122 в регионах России Политика

Фото: Координационный центр при правительстве РФ

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание в Координационном центре при Правительстве РФ, на котором были подведены итоги работы по организации обратной связи с гражданами и работе колл-центров службы 122 в регионах России.

"С 2020 года на единую службу 122, организованную по поручению Президента России Владимира Путина, поступило более 107 млн звонков, из них 59 млн только в этом году. Пик пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости "Омикроном". С начала частичной мобилизации по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры 122 и ресурсы "Объясняем.рф". Сегодня все субъекты строго соответствуют нормативам работы службы. Горячая линия 122 за этот период обработала порядка 2 млн звонков", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Всего в колл-центры службы 122 были направлены 735 ответов на актуальные для граждан вопросы. Также данная информация была опубликована на портале "Объясняем.рф". На портале Госуслуг были развернуты сервисы: прием жалоб по вопросам частичной мобилизации, получение мобилизованными мер поддержки, а также запись в добровольцы.

Одним из ключевых источников новостей о проведении частичной мобилизации для граждан стал портал "Объясняем.рф". За время существования раздела "Частичная мобилизация" на сайте зафиксировано более 50 млн просмотров, суммарный охват постов в соцсетях составил 239 млн.

Наиболее популярными стали ответы про порядок вступления в добровольцы и отправку посылок военнослужащим. Для информирования о федеральных мерах поддержки был обновлен навигатор мер на "Объясняем.рф".