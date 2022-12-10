Александр Щелоков: "Экономика Нижегородской области выдержала все внешние вызовы" Экономика

"Экономика Нижегородской области выдержала все внешние вызовы этого года: ни один проект не отложен, работа продолжается", - отметил глава Арзамаса, руководитель Совета муниципальных образований Нижегородской области Александр Щелоков, комментируя итоги уходящего 2022 года.

"Я смотрю на итоги года с ощущением большой проделанной работы. Для Арзамаса это год начала реконструкции исторического центра, возвращения музея Горького. В этом году завершена огромная работа по прокладке городской ливневой канализации. Надо еще поискать за пределами Нижегородской области, где в такие сроки появилось 6 км ливневки под историческим городом", - отметил Александр Щелоков.

По словам главы Арзамаса, оправдала себя и ставка на развитие кластера Арзамас-Дивеево-Саров.

"Если бы не было идеи кластера, не было бы такого драйвера для развития. Сегодня завершается реставрация Воскресенского собора, развивается транспортная система. Не могу представить себе обстоятельства, при которых бы почти 10 млрд рублей вкладывалось в транспортную инфраструктуру города-стотысячника. Это Южный обход города, начало строительства путепровода на Выездное и другие вложения", - добавил Александр Щелоков.

Напомним, 26 декабря 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвел итоги работы в целом за последние 5 лет.