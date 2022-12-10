Правительство Нижегородской области объявило о старте проекта "Команда молодых" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На конференции по молодежной политике в центре "Высота" министр кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергей Бочаров представил новый проект "Команда молодых".

"Приглашаю тех, кто молод и полон идей, в региональную "Команду молодых" – команду будущего Нижегородской области. Мы запустили портал, где амбициозные молодые люди могут выбрать направление для развития: "Патриотизм", "Семья", "Карьера", "Волонтерство" и "Медиа". Именно участники "Команды молодых" станут опорой молодежной политики в регионе. Будущее – в руках молодежи!" - сказал Сергей Бочаров.

Регистрация на проект "Команда молодых" доступна по ссылке: https://kupnokreml.ru/youthteamnn.

Заместитель губернатора Андрей Бетин во время своего выступления на конференции напомнил о победе Нижнего Новгорода в борьбе за звание "Молодежной столицы России".

"Статус "Молодежной столицы" – это яркая культурно-событийная программа масштаба всей страны, постоянное ощущение праздника для нижегородцев. А ещё - очередная возможность доказать, что молодежи в нашем регионе комфортно жить и развиваться. В этом году мы создали министерство кадровой и молодежной политики Нижегородской области – единственное такое ведомство в стране. Развитие кадрового потенциала региона и молодежной политики признаны равноправными и одинаково значимыми для региона", - отметил Андрей Бетин.

О вкладе Центра управления регионом в победу Нижнего Новгорода в борьбе за статус "Молодежной столицы" рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

"Центр управления регионом взял на себя большую часть интернет-кампании за голосование в этом конкурсе. Мы подключили госпаблики, крупные региональные сообщества в соцсетях, а также для регионов нашего округа создали контент с общим девизом "Поддержи соседа!". Приятно, что молодежь из соседних областей также поддерживала Нижний Новгород, а значит - в 2023 году будем ждать туристов, и скучно у нас им точно не будет! В целом посты о голосовании в интернете посмотрело более 2 миллионов человек", - отметил Алексей Ушаков.

Напомним, что Нижний Новгород стал "Молодежной столицей России".