Всероссийская акция "Российский Дед Мороз" стартовала в Нижегородской области Общество

С 27 декабря 2022 года по 8 января 2023 года на территории Нижегородской области проводится Всероссийская акция "Российский детский Дед Мороз".

Организаторами выступают Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение Первых", региональное отделение Движения при поддержке правительства Нижегородской области, министерства образования и науки Нижегородской области, министерства кадровой и молодёжной политики региона, Всероссийского проекта "Навигаторы детства" Ассоциации детского движения Нижегородской области.

В рамках акции дети Нижегородской области будут делать сюрпризы взрослым тех профессий, которые всегда стоят на страже нашей безопасности, ведь очень важно не забывать о тех, кто беспокоится о нас и трудится даже в праздники.

Для поздравления можно создать подарок своими руками: поделки, открытки, рисунки, вязаные шапки, варежки и многое другое, что позволяет раскрыть творческий потенциал и фантазию участников акции.

По ссылке - карточки, которые можно использовать для своего подарка: https://disk.yandex.ru/d/ly6O404LXXRaJw.

Фото и видеофрагменты подготовки и вручения подарка нужно выкладывай на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами: #РДДМ #Движениепервых #российскийдетскийдедмороз #РДДМ52 и хештегом образовательной организации.