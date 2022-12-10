"Зимний" ремонт дорог проходит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

"Зимний" ремонт дорог из-за последствий непогоды проходит в Нижнем Новгороде в декабре. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников.

Он подчеркнул что сейчас работа идет в "зимнем варианте", а затем ремонтные работы будут проведены в теплое время, с использованием классического метода укладки горячего асфальта.

"Сейчас мелкие дефекты дорожного покрытия можно устранить с помощью рециклера - мобильной установки, которая перерабатывает старый асфальт в готовую смесь. Данным способом можно ремонтировать мелкие дефекты дорожного покрытия до минус 15 градусов. Данный вариант ремонта - временная мера, чтобы яма не разрасталась. Весной будет произведен полноценный ямочный ремонт традиционным "горячим" способом. В настоящее время устранены небольшие дефекты на участках дорог на улицах Коминтерна, Энгельса и повороте на улицу Культуры", - пояснила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

По словам главы администрации Московского района Владимира Кропотина, в районе стартовал аварийный ремонт дорожного покрытия. "Резкое колебание температур оказывает негативное воздействие на состояние дорог. Специалистами был проведен мониторинг, по итогам которого выявлены места с дефектами дорожного полотна. Подрядчик уже провел сезонный ремонт на виадуке по улице Рябцева и продолжает ликвидацию выбоин на проезжей части на той же улице", - рассказал Владимир Кропотин.

Как отметил глава администрации Канавинского района Олег Алешин, несмотря на то, что асфальт является очень прочным и стойким покрытием, он, как и большинство других материалов, имеет свойство разрушаться под влиянием различных факторов. "В настоящее время ямочный ремонт проводится на улице Керченской и Канавинском мосту. Также запланирован ремонт на улице Сергея Акимова", - отметил Олег Алешин.

На территории Нижегородского района работы ведутся на улицах Большая Печерская, Гоголя, на Благовещенской площади на выезде на Канавинский мост. "Температурные качели не проходят бесследно для дорожного покрытия. В теплое время года данные места будут отремонтированы с помощью горячих асфальтобетонных смесей", - рассказал и. о. главы Нижегородского района Сергей Крутов.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин сообщил, что в Автозаводском районе ремонт запланирован на участках дорог по улицам Лескова (в районе дома № 7), пр. Кирова (от пр. Ленина до ул. Героя Поющева), улице Краснодонцев (в районе домов № 7, 13), улице Веденяпина (в районе дома № 8) и др.

В Приокском районе подрядные организации в прошедшие выходные отремонтировали два участка на проспекте Гагарина: у дома №168 и у дома №228. Также ведутся работы по устранению деформаций дорожного покрытия на улице Шапошникова. "Рабочие задействованы на участках, где проходит автобусный маршрут, это дороги с высокой проходимостью. "Зимний" вариант - это временная, но необходимая мера", - сказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов. Он добавил, что также рабочие отремонтировали деформационный шов на Мызинском съезде холодным асфальтом, ямочный ремонт идет и на территории Новинского сельсовета, в частности, на улице Центральной.

"Совместно с представителями обслуживающей организации МБУ "РЭД" был проведен мониторинг состояния улично-дорожной сети с целью выявления деформаций дорожного покрытия, и составлен план ремонтно-восстановительных работ, которые продлятся до конца декабря. В него вошли улицы Ошарская, Гужевая, Ивлиева, Козицкого, Богородского, Салганская, бульвар 60-летия Октября и др. Уже завершили ремонт колодца дороги на улице Ванеева", - сказал глава администрации Советского района Сергей Колотов.

В Ленинском районе ведется работа по устранению локальных деформаций в зимнем варианте на транспортной развязке проспект Ленина - Комсомольское шоссе и участке между улицами Новикова-Прибоя и Лесной. "В зимнее время года, когда температура воздуха не позволяет проводить работы горячим асфальтом, предусмотрен ремонт дорог в зимнем варианте. Весной, при наступлении благоприятных условий, временное покрытие будет заменено на асфальтное", - подчеркнул глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

Ранее сообщалось, что восемь дорог в трех районах Нижнего Новгорода отремонтируют в 2023 году по нацпроекту БКД.