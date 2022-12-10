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Общество

Победителей конкурса "Лучшая новогодняя игрушка" наградили в Думе Дзержинска

27 декабря 2022 12:46  [88] Общество
Победителей конкурса Лучшая новогодняя игрушка наградили в Думе Дзержинска

Победителей конкурса Лучшая новогодняя игрушка наградили в Думе Дзержинска

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Лучшая новогодняя игрушка" состоялась в зале заседаний Думы Дзержинска. Победители конкурса пришли сюда вместе с родителями. 

Председатель Думы Виктория Николаева и председатель комитета по социальным вопросам Александр Терентьев вручили дипломы и призы лучшим в номинациях конкурса "Самая оригинальная новогодняя ёлочная игрушка", "Лучший новогодний персонаж", "Символ наступающего 2023 года".

"Дорогие ребята, мы благодарим вас за ваше творчество, терпение и любовь, которые вы вложили при создании новогодних игрушек. Они все замечательные! - сказала Виктория Николаева. - Самое главное, что в этом конкурсе принимали участие не только дети, но и родители. Игрушки делали всей семьей, и это очень здорово!".

Помимо официальных лиц детей и взрослых с победой и предстоящим праздником поздравили Дед Мороз, Ёлочка и Заяц – символ наступающего Нового года. Они, чтобы найти Снегурочку, вместе с ребятами пели и играли. Праздник получился веселым и радостным. 

Депутаты Александр Терентьев, Юлия Лунюшкина, Евгений Монахов, Сергей Дедов, Сергей Елизаров, Ирина Скрягина, а также руководитель Дзержинского театра кукол Галина Демахина учредили специальные призы вне номинаций для авторов наиболее понравившихся им работ. На празднике подарки были вручены призерам.

Призовые места распределились следующим образом:

В номинации "Самая оригинальная новогодняя ёлочная игрушка" победителями признаны:
- среди дошкольников Афанасьев Кирилл (работа "Сказочный домик"), Богданова Женя (работа "Сладкий подарок для елочки"), Холомин Егор (работа "Новогодний туесок"), Шарова Виктория (работа "Веселая елочка");
- среди школьников с 1 по 5 классы - Кацан Тимофей (работа "Снежинка-серебринка"), Малышев Иван (работа "Карусель"), Ушакова Кира (работа "Пчелкин дом");
- среди школьников с 6 по 11 классы - Савинов Михаил (работа "Новогодняя скрипка"), Тырин Роман (работа "Колокольный перезвон").
В номинации "Лучший новогодний персонаж" победили:
- среди дошкольников Воронков Денис (работа "Снеговик"), Демина Настя (работа "Снегурочка"), Ермолова Виталина (работа "Белый кролик");
- среди школьников 1-5 классы - Бабочкин Сергей (работа "Снеговик"), Борцов Александр (работа "Елочка-чудесница"), Макарихина Ева (работа "Зимний гном");
- среди школьников 6-11 классы - Шестова Елизавета (работа "Снежный друг"), Архиреев Степан (работа "Щелкунчик").
В номинации "Символ наступающего 2023 года" победу отдали:
- среди дошкольников - Серпунину Егору (работа "Зайчик в санях"), Силичеву Игорю (работа "Кролик"), Тальникову-Липину Алексею (работа"«Шар исполнения желаний");
- среди школьников с 1 по 5 классы - Пантелееву Захару, Барановой Карине, Перевезенцевым Серафиму, Софье и Мирославе, Батясовой Виктории;
- среди школьников с 6 по 11 классы - Бабочкиной Елизавете, Панфилову Диме, Самариным Роме и Кристине, Цыпкиной Ульяне, Шаровой Татьяне.

Специальным призом вне номинаций отмечены:
от депутата по 11-му округу Ирины Скрягиной - Мочалина Александра,
от депутата по 18-му округу Евгения Монахова - Гилевич София,
от депутата по 20-му округу Юлии Лунюшкиной - Юдина Ксения,
от депутата по 22-му округу Александра Терентьева - Судоплатова Софья,
от депутата по 26-му округу Сергея Дедова - Бурунова Вика,
от депутата по 33-му округу Сергея Елизарова - Аристова Александра.

Дзержинский театр кукол выделил работы Норенковой Марии, Ёлкиной Дарьи, Сушина Артема. Гамзатовой Варвары, Кемайкиной Александры. 
Все участники конкурса без исключения получили сладкие призы, а в образовательные учреждения города, где воспитываются или учатся юные творцы, направлены дипломы за активное участие.   

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Теги:
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