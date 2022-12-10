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Происшествия

Трое жителей Дзержинска перевели банковским мошенникам почти 1,7 млн рублей

27 декабря 2022 13:16  [70] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские полицейские напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил финансовой безопасности. Так, в декабре трое жителей Дзержинска после звонков мошенников лишились в общей сложности 1 697 000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижегородской области, обращения в отделы полиции поступили от местных жителей в возрасте 33, 39 и 43 лет. Все они рассказали похожие истории: им поступил звонок о незнакомца, который представился сотрудником банка и сообщал, что некие третьи лица пытаются оформить на имя потерпевших кредит.

Не убедившись в правдивости информации, дзержинцы действовали по указаниям звонивших - и сообщали им пароли из смс-сообщений, оформляли кредиты и переводили деньги на продиктованные мошенниками счета.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на раскрытие преступлений.

Полицейские в очередной раз напоминают гражданам о том, что менеджеры банка, а также сотрудники правоохранительных структур никогда не запрашивают по телефону у владельцев банковских карт конфиденциальную информацию, а также не требуют проведения каких-либо финансовых операций.

Напомним, по аналогичной схеме недавно жительница Арзамаса лишилась почти 2 млн рублей, а жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам более 4 млн рублей. А 28-летнего жителя Автозаводского района областного центра мошенники осаждали несколько дней - и в итоге он перевёл на счета аферистов в общей сложности пости 9 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что по данным соцопросов, каждому десятому нижегородцу ежедневно звонят телефонные мошенники, а каждый пятый принимает звонки от злоумышленников несколько раз в неделю. Причём также каждому десятому жителю Нижнего Новгорода уже приходилось становиться жертвой аферистов.

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Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
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