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Общество

Три нижегородских вуза попали в топ-100 рейтинга лучших университетов России от Forbes

27 декабря 2022 13:43  [57] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три нижегородских вуза попали в топ-100 лучших университетов России в 2022 году по версии Forbes.

Согласно информации, учебные заведения оценивались по следующим критериям:

- востребованность выпускников (по опросам 100 компаний, входящих в число лучших работодателей России по версии Forbes);

-качество нетворкинга (оценки общего уровня поступивших в вуз студентов и возможности сформировать полезные связи в процессе обучения,  баллы ЕГЭ принятых на обучение студентов и доля призеров олимпиад);

- качество преподавания (уровень оплаты труда, доля преподавателей с учёной степенью, соотношение числа преподавателей и студентов, доля иностранных преподавателей, наличие программ двойного диплома);

- международная репутация (узнаваемость университетов в мировых академических и научных кругах);

- фактор Forbes (дополнительные баллы, если среди выпускников вуза оказывались участники рейтингов Forbes).

Так, 36 место в рейтинге занял ННГУ им. Лобачевского, а на 42 месте расположилась Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки. Кроме того, консерватория заняла 9 место в списке вузов с самым высоким качеством приема. 

65 место занял Приволжский исследовательский медицинский университет. Среди медицинских вузов это третье место по стране.

Всего в лонг-лист рейтинга вошли 635 вузов. 

Ранее сообщалось, что два нижегородских университета вошли в рейтинг лучших вузов мира.

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Теги:
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