Три нижегородских вуза попали в топ-100 рейтинга лучших университетов России от Forbes

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Три нижегородских вуза попали в топ-100 лучших университетов России в 2022 году по версии Forbes.
Согласно информации, учебные заведения оценивались по следующим критериям:
- востребованность выпускников (по опросам 100 компаний, входящих в число лучших работодателей России по версии Forbes);
-качество нетворкинга (оценки общего уровня поступивших в вуз студентов и возможности сформировать полезные связи в процессе обучения, баллы ЕГЭ принятых на обучение студентов и доля призеров олимпиад);
- качество преподавания (уровень оплаты труда, доля преподавателей с учёной степенью, соотношение числа преподавателей и студентов, доля иностранных преподавателей, наличие программ двойного диплома);
- международная репутация (узнаваемость университетов в мировых академических и научных кругах);
- фактор Forbes (дополнительные баллы, если среди выпускников вуза оказывались участники рейтингов Forbes).
Так, 36 место в рейтинге занял ННГУ им. Лобачевского, а на 42 месте расположилась Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки. Кроме того, консерватория заняла 9 место в списке вузов с самым высоким качеством приема.
65 место занял Приволжский исследовательский медицинский университет. Среди медицинских вузов это третье место по стране.
Всего в лонг-лист рейтинга вошли 635 вузов.
Ранее сообщалось, что два нижегородских университета вошли в рейтинг лучших вузов мира.
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