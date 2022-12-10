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Общество

"Ростелеком" масштабировал информационную систему хранения и анализа рентгенологических исследований в Нижегородской области

27 декабря 2022 14:07  [100] Общество
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" завершил проект по подключению диагностического оборудования к подсистеме "Центральный архив медицинских изображений" (ЦАМИ) в Нижегородской области. Компания подключила к ЦАМИ 84 диагностических аппарата в 35 медучреждениях региона. Всего с 2020 года цифровой оператор присоединил к системе хранения 240 единиц техники в 78 организациях здравоохранения региона.

Специалисты провайдера провели диагностику оборудования и настроили на рабочих станциях доступ к системе просмотра и анализа медицинских изображений.

"Благодаря тесному сотрудничеству "Ростелекома" с региональным министерством здравоохранения цифровых помощников в сфере медицины с каждым годом становится больше. Работа по формированию единой базы рентгенологических исследований началась три года назад. За это время мы объединили в одну систему сотни единиц оборудования и обеспечили доступность цифровых сервисов для всех участников лечебного процесса. Врачи получили удобный инструмент для диагностики, пациенты — возможность оперативно получать медицинское заключение, а профильное ведомство — управлять процессами на основе аналитических данных", — отметил вице-президент — директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Евгений Петров.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, задачи по оптимизации процесса получения, накопления и хранения информации стоят перед всей медицинской отраслью страны.

"Пандемия COVID-19 значительно ускорила процесс цифровой трансформации. Проведение телемедицинских консультаций, онлайн-запись пациентов, автоматизация учетных систем, электронный документооборот — всё это стало значимыми шагами в развитии региональной системы здравоохранения. Благодарим коллег из Нижегородского филиала "Ростелекома" за их важный вклад в наше общее дело", — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Ежедневно в ЦАМИ поступает информация о проведении более 2 000 исследований, сделано более 28 000 заключений, а всего база насчитывает около 753 000 изображений. Это снимки магнитно-резонансной и компьютерной томографии, рентгенограммы, маммограммы. Для передачи такого большого объема данных используются установленные в медицинских учреждениях специализированные программно-аппаратные комплексы, которые обеспечивают гарантированную доставку информации до центрального хранилища, оптимизируя при этом нагрузку на каналы связи.

Доступ к изображениям имеют врачи как городских, так и районных медучреждений с любого рабочего места. Посмотреть их можно сразу после загрузки в хранилище через веб-интерфейс специальной программы. Для ее использования не требуется установки дополнительного программного обеспечения. Проводить описание диагностических снимков можно с любого рабочего места, находящегося внутри защищенной сети. Это удобно для врачей, которые проводят описание исследований в нескольких больницах.

"Внедренные решения в Нижегородской области позволяют увеличить эффективность лечебно-диагностической сферы, сократить и оптимизировать затраты медицинских организаций. Разрабатывая наши программные продукты, мы всегда прислушиваемся к мнению наших пользователей и стараемся максимально учесть их пожелания, чтобы добиться максимального эффекта", — рассказал генеральный директор ООО "РТК Радиология" Константин Рожков.

Программа позволяет просматривать снимки в разных проекциях, сравнивать их с ранее полученными результатами, чтобы проследить процесс заболевания в динамике, а также запрашивать экспертное заключение других специалистов. 

Планировать работу служб лучевой диагностики помогает радиологическая информационная система. Она позволяет вести мониторинг загруженности диагностического оборудования и распределять потоки пациентов.

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Теги:
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