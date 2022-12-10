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Общество

ЗСНО и ОНФ вместе отправили очередной гуманитарный груз на Донбасс

27 декабря 2022 14:24  [97] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Очередной гуманитарный груз на Донбасс отправлен из Нижнего Новгорода в рамках проекта Народного фронта "Все для Победы!". Как сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания, в отправке необходимых предметов приняли участие депутаты регионального парламента, а также руководители Нижегородского отделения ОНФ. 

Из областного центра в Донецк отправлены теплые вещи, канцтовары, детское питание, продукты питания, средства личной гигиены, а также 50 коробок с медикаментами для донецкого госпиталя.

"Законодательное Собрание Нижегородской области постоянно участвует в оказании помощи, на протяжении восьми лет мы доставляем гуманитарные грузы на Донбасс – их уже более 100. И, конечно, мы поддержали проект Народного фронта "Все для Победы!", чтобы помочь еще большему количеству людей. В этом благом деле участвуют предприниматели, общественные организации, активные нижегородцы, молодежь. В сегодняшних непростых условиях люди сплотились и стремятся оказать посильную помощь, это очень ценно. Этот гуманитарный груз особенный – мы отправляем его перед Новым годом, важно не только оказать помощь, но и порадовать детей новогодними подарками", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Законодательное Собрание постоянно поддерживает жителей Донбасса. Сейчас как никогда важно всем объединиться. Именно нижегородская земля является родиной народного ополчения и единства. Особо хочу отметить, что в сборе гуманитарного груза участвовал наш Молодежный парламент. Нижний Новгород несколько дней назад стал молодежной столицей, сейчас патриотическое воспитание молодежи приобретает огромное значение", - отметил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Василий Суханов.

"Скоро Новый год, обязательно необходимо праздновать, радость необходима всем, несмотря на любые обстоятельства. Но важно помнить, что есть те, кому необходима наша помощь. Вместе с Законодательным Собранием мы проводили новогодний сбор для мирных жителей Донбасса и для тех, кто находится на передовой. Общественные организации, неравнодушные нижегородцы принимали активное участие в закупке и сборе необходимых вещей. Уже завтра новогодние подарки получат дети из семей мобилизованных, госпиталь – необходимые медикаменты", - подчеркнул глава регионального исполкома Народного фронта в Нижегородской области Алексей Алехин.

Ранее сообщалось, что Дом народного единства отправил очередной гуманитарный груз для мобилизованных нижегородцев.

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Теги:
Донбасс Законодательное собрание ОНФ
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