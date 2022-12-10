Александр Шаронов: "В 2022 году предоставлялись налоговые льготы наиболее пострадавшим отраслям экономики" Экономика

Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов подвел итоги работы комитета в 2022 году.

В течение года регулярно вносились корректировки в основной финансовый документ области, в закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", связанные с выделением дополнительных средств на поддержку экономики в условиях внешнего санкционного давления, лекарственное обеспечение льготников, выплаты семьям с детьми выплаты на детей, повышение заработной платы бюджетников, инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, на поддержку программ формирования современной городской среды, поддержку транспортных предприятий, увеличивался объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

В условиях сложной социально-экономической ситуации в максимально сжатые сроки прорабатывались и рассматривались законопроекты, направленные на предоставление льгот и преференций в целях оказания поддержки организациям промышленности, малому бизнесу, физическим лицам и мобилизованным гражданам. Так, мобилизованные нижегородцы, добровольцы и контрактники освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (или одного мотоцикла с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил, или одной моторной лодки с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил) за 2022 год. Также на 25% в 2022 году был снижен транспортный налог для грузоперевозчиков - транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил.

По инициативе фракции "Единая Россия" на территории региона введен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций для компаний, поддерживающих учреждения образования и культуры в Нижегородской области.

"В течение года предоставлялись налоговые льготы наиболее пострадавшим отраслям экономики – компаниям, работающим в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, автодилерам и логистическим организациям, социальным предпринимателям, гостиничному бизнесу, культурным центрам, паркам и зоопаркам, освобождены от уплаты налога на имущество организаций владельцы вновь построенных гостиниц. Одним из главных решений стало принятие закона "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», доходы которого составили 254 млрд рублей, расходы 270,8 млрд. рублей, дефицит 16,8 млрд. рублей. Следующий год будет непростым. В течение 2023 года мы будем неоднократно возвращаться к рассмотрению бюджета и корректировать главный финансовый документ", - отметил Александр Шаронов.

В следующем году комитет продолжит работу над совершенствованием регионального бюджетного и налогового законодательства, внесению корректировок в областной бюджет на 2023 год по мере его исполнения.