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Экономика

Депутат ЗСНО Михаил Першин открыл семинар-совещание судостроительного образовательного кластера Нижнего Новгорода

27 декабря 2022 15:04  [69] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Михаил Першин принял участие в работе семинара, посвященного взаимодействию учреждений судостроительного образовательно-производственного кластера при заводе "Красное Сормово". Совещание прошло в лицее №82.

Михаил Першин напомнил, что кластер, который объединил 9 школ Сормовского района, учреждения дополнительного образования, техникумы, НГТУ им. Р.Е. Алексеева и ВГУВТ, работает с начала 2021–2022 учебного года.

"Сегодня мы можем подвести первые итоги. За год созданы 22 профильных класса, стало больше выпускников школ, которые продолжили обучение в вузах, включенных в кластер, по целевым договорам с предприятием. Открылась базовая кафедра НГТУ на заводе "Красное Сормово". Сейчас мы переходим к новому этапу, на котором надо активизировать взаимодействие всех образовательных учреждений кластера", - подчеркнул депутат.

В конце 2022 года с учетом современных вызовов сформирована обновленная программа развития гражданского судостроения России, отметил Михаил Першин. Планируется строительство 250–270 судов: земснарядов, пассажирских судов, краболовов и рыбопромысловых судов, крупнотоннажного флота.

"Мы понимаем, какие специалисты нужны отрасли в перспективе, у нас есть возможность привлечь в судостроительные профессии больше талантливых ребят. Важно наладить более активную профориентационную работу в школах кластера, взрастить в детях мотивацию к продолжению профильного обучения в техникумах или вузах, а впоследствии – трудоустройству на предприятие", - сообщил депутат.

Он отметил, что в 2022 году в Нижегородской области была разработана Стратегия развития кадрового потенциала региона. "В ее подготовке участвовал и я, и многие другие промышленники, эксперты. Стратегия обозначила основные направления, но работу по законодательному сопровождению развития кадрового потенциала региона нужно продолжать. В современных условиях от уровня подготовки инженерно-технических кадров напрямую зависит благополучие промышленного сектора", - заключил Михаил Першин.

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Теги:
Михаил Першин Судостроение
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