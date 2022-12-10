Ольга Балакина: "В 2023 году продолжим работу по совершенствованию территориального общественного самоуправления" Общество

Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Гордумы Нижнего Новгорода, депутат по избирательному округу №28 Нижегородского района Ольга Балакина подвела итоги работы в 2022 году и обозначила основные задачи на следующий год.

"Одним из ключевых событий 2022 года на территории избирательного округа №28 стало долгожданное открытие соседского центра нового формата, созданного на базе ТОС "Верхние Печеры".

Раньше ТОСу принадлежало лишь небольшое помещение, в котором было непросто проводить собрания и досуговые мероприятия для жителей. Председатель и Совет ТОС "Верхние Печеры" предложили организовать новое общественное пространство. Данный вопрос был у меня в зоне особого внимания, была проведена большая работа по поиску и выделению подходящего помещения.

В итоге соседский центр стал площадкой, на которой проходят мероприятия для активных жителей микрорайона Верхние Печеры, в том числе для детей и их родителей, подростков и пожилых людей. Здесь они могут реализовать свои общественные интересы, профессиональный и творческий потенциал.

Также хочу отметить воплощение трех предложений жителей округа в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" – это открытие футбольной и баскетбольной площадок, а также ремонт системы освещения спортивной площадки. Несомненно, доступность спортивных объектов в микрорайоне дает прекрасную возможность для детей и подростков позитивно и безопасно проводить свободное время, а физическая активность формирует у молодежи привычку к здоровому образу жизни.

В 2023 году продолжим работу по совершенствованию территориального общественного самоуправления, развитию местных сообществ и форм участия граждан в жизни города. Уверена, что создание условий для проявления гражданской инициативности очень важно, это дает нижегородцам возможности для самореализации и дарит им уверенность в завтрашнем дне".