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ЦНИИ "Буревестник" досрочно поставил в армию большую партию минометов по гособоронзаказу. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Согласно информации, Минобороны РФ были поставлены минометы 2Б24 калибра 82 мм, минометы 2Б11 калибра 120 мм, ЗИП и ремонтные комплектов для восстановления вооружения в зоне специальной военной операции.
Также были отремонтированы 120-мм минометные комплексы 2С12.
Как отметил директор по особым поручениям АО "Концерн Уралвагонзавод" Игорь Мешков, минометы ЦНИИ "Буревестник" являются одними из лучших в мире.
Конструкторы отмечают, что конструкция данных минометов проста, что позволяет быстро разобрать их на составные части. Также они обладают высокой скорострельностью и точностью стрельбы.
Напомним, в июле АО "ЦНИИ "Буревестник" поставило армии партию минометов с колесным ходом.
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