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Общество

ЦНИИ "Буревестник" досрочно поставил в армию большую партию минометов по гособоронзаказу

27 декабря 2022 15:52  [94] Общество

Фото: АО "ЦНИИ "Буревестник"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ЦНИИ "Буревестник" досрочно поставил в армию большую партию минометов по гособоронзаказу. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно информации, Минобороны РФ были поставлены минометы 2Б24 калибра 82 мм, минометы 2Б11 калибра 120 мм, ЗИП и ремонтные комплектов для восстановления вооружения в зоне специальной военной операции.

Также были отремонтированы 120-мм минометные комплексы 2С12.

Как отметил директор по особым поручениям АО "Концерн Уралвагонзавод" Игорь Мешков, минометы ЦНИИ "Буревестник" являются одними из лучших в мире.

Конструкторы отмечают, что конструкция данных минометов проста, что позволяет быстро разобрать их на составные части. Также они обладают высокой скорострельностью и точностью стрельбы.

Напомним, в июле АО "ЦНИИ "Буревестник" поставило армии партию минометов с колесным ходом.

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Теги:
Армия Оборонная промышленность ЦНИИ "Буревестник"
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