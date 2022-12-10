ЛДПР инициировала законопроект о лицензировании деятельности домов престарелых Общество

Фракция ЛДПР в Государственной Думе РФ разработала проект закона о лицензировании деятельности домов престарелых. В ближайшее время он уже будет внесен в нижнюю палату российского парламента, сообщает пресс-служба партии.

Госдума после трагедии в социальном приюте в пригороде Кемерова, где погибли 22 человека, может ввести лицензирование подобных центров.

"Во-первых, нужно, чтобы деятельность подобных структур — всех без исключения — была лицензирована. Кроме того, поставщики подобных социальных услуг обязаны быть в соответствующем государственном реестре", — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"Для включения в реестр дома престарелых должны соответствовать установленным требованиям", - отметил он, добавив, что грубые нарушения требований обязаны являться основанием для исключения из реестра. "А там и минус лицензия, и ответственность за работу вне закона", - сказал в заключение Ярослав Нилов.