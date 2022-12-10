НРО ЛДПР отправило уже четвертый автобус с гуманитарным грузом военным в зону СВО Общество

Фото пресс-службы НРО ЛДПР

Нижегородское регионального отделение ЛДПР отправило уже четвертый автобус с гуманитарным грузом военным в зону специальной военной операции.

Как отметил координатор НРО ЛДПР, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР Владислав Атмахов, сейчас, когда Россия борется с агрессией коллективного Запада, важен вклад каждого.

Он также напомнил, что отделения ЛДПР созданы в Луганской и Донецкой народных республиках – "там, где особо нужны наша помощь и поддержка, как местным жителям, там и военным". "Мы продолжаем на региональном уровне помогать семьям мобилизованных и участников СВО", - отметил Владислав Атмахов, добавив, что в кратчайшие сроки собрали комплекты теплой одежды, и все необходимое "для наших героев, кто, рискуя собственной жизнью, защищает интересы России и каждого из нас".

Гуманитарный груз в места дислокации российских войск доставили координаторы Гагинского и Навашинского отделений ЛДПР Наталья Птушко и Владимир Дорофеев.

"Но самое главной для военных – теплые слова и приветы из дома. Вас любят, ждут и очень вами гордятся – не только родственники, но и вся России", - сказал в заключение координатор НРО ЛДПР.