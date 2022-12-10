Нижегородские учреждения допобразования в 2022 году закупили новое оборудование почти на 30 млн рублей Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Нижегородской области в 2022 году закупили новое оборудование на сумму 29,8 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве культуры региона.

Решение ежегодно выделять дополнительные средства на оснащение таких учреждений принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году субсидию получили Выездновская детская школа искусств имени Л.Н. Холод в Арзамасском районе, детская школа искусства №1 в Краснобаковском муниципальном округе, детская художественная школа в Тонкинском муниципальном округе, детская музыкальная школа №1 в г.о. Сокольский, а также Гагинская детская школа искусств, нижегородская детская художественная школа №1 и детская художественная школа №2 г. Балахна.

Одним из критериев отбора школ для участия в программе стал факт проведения в них капитального ремонта. Всего в таких учреждениях обучаются более 1,5 тыс. ребят.

"У нас 119 ДШИ, и в них парк музыкальных инструментов изношен на 70%. Закрыть потребность в новых инструментах (а это как минимум 1 800 единиц) помогут в том числе и дополнительные средства из регионального бюджета", - рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Для учреждений, в частности, закупили звуковое, световое и мультимедийное оборудование, мольберты, гончарные круги, муфельные печи. Также были приобретены новые музыкальные инструменты – рояли, пианино, баяны, домры, гитары и аккордеоны. Учащиеся получили новую учебную литературу.

Ранее сообщалось, что капремонт завершили в корпусе музыкальной школе в поселке Тоншаево. Напомним также, что детская школа искусств открылась в Навашине после капремонта.