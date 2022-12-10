Почти 60 населенных пунктов Нижегородской области подключат к 4G в 2023 году в рамках нацпроекта

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Еще 59 населенных пунктов Нижегородской области подключат к мобильной связи стандарта 4G в 2023 году в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства» нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, в рамках проекта Минцифры РФ к 2030 году планируется провести интернет во все населённые пункты с населением от 100 до 500 человек.
Как отметил губернатор Глеб Никитин, Нижегородская область вошла в число самых активных регионов по числу проголосовавших за подключение населенных пунктов к связи 4G. В голосовании приняли участие более 17,5 тысяч нижегородцев.
Напомним, на портале госуслуг осенью проходило голосование по выбору населенных пунктов, в которых в первую очередь должен появиться высокоскоростной интернет 4G.
Всего же в 2023 году к мобильной связи 4G планируется подключить около 118 населенных пунктов в регионе. 59 были отобраны в этом году, 66 – в 2021 году.
Со списком населенных пунктов, победивших в голосовании, можно ознакомиться по ссылке.
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