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Общество

Глеб Никитин провёл личный приём граждан 27 декабря

27 декабря 2022 17:17  [85] Общество

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин 27 декабря провёл личный приём граждан. В ходе приёма были рассмотрены вопросы, связанные с развитие спорта, ремонтом ОКН, газификацией.

В частности, к губернатору обратились президент общественной организации "Федерация килы Нижегородской области" Владимир Слета и Вероника Садова с предложением о возрождении исконно русских видов игр и спорта в Нижегородской области.

Они рассказали, что 4 ноября 2022 года в Кстове состоялся первый фестиваль традиционных русских игр и видов спорта. Центральным событием стал турнир по киле, также участники фестиваля соревновались в лапте и таврели. Для дальнейшего развития таких видов спорта необходимо предоставление соответствующих спортивных площадок. В летний период – открытой футбольной или мини-футбольной площадки, в зимний – универсального зала.

Глеб Никитин поддержал инициативу по развитию традиционных национальных видов спорта. Глава региона поручил министру спорта Нижегородской области Александру Кононову оказать необходимую поддержку при проведении тренировочного процесса и соревнований.

"У нас есть все необходимое, чтобы Нижегородская область стала одним из центров национальных видов спорта. Нужно искать в спортивных школах и ФОКах людей, которым это было бы интересно, определять площадки, помогать энтузиастам", - отметил Глеб Никитин.

Жительница Нижнего Новгорода Ирина Гудкова обратилась с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта кровли многоквартирного дома №9 по улице Нижегородской. Дом пострадал от пожара 18 августа 2022 года. Здание является объектом культурного наследия.

Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву обеспечить разработку и согласование проектно-сметной документации на проведении капитального ремонта. Также дополнительные средства планируется выделить из бюджета региона.

"Нужно сделать все возможное, чтобы люди как можно скорее смогли вернуться в свои квартиры, а само здание соответствовало статусу объекта культурного наследия. Необходимо также решить вопросы с дальнейшим обслуживанием дома", - отметил Глеб Никитин.

Также в ходе личного приёма граждан Глеб Никитин принял решение о выделении материальной помощи на улучшение жилищных условий, газификацию, лечение ребёнка.

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Теги:
Глеб Никитин Прием граждан
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