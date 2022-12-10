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Глеб Никитин, Юрий Шалабаев и Евгений Люлин поздравили нижегородских спасателей с профессиональным праздником

27 декабря 2022 19:03  [93] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню спасателя РФ.

На мероприятии также присутствовали председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

Глеб Никитин поздравил спасателей с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма правительства Нижегородской области.

"Работа спасателей или пожарных – всегда беспокойная и рискованная, требует полной самоотдачи и мужества, целого комплекса навыков и отличной подготовки. Уходящий год тоже выдался весьма напряжённым. И я искренне благодарю нижегородских сотрудников службы МЧС за то, что вы достойно держали удар.  Мы с вами совместными усилиями сумели справиться со многими напастями, стихийными бедствиями. ГУ МЧС и Правительство Нижегородской области работали плечом к плечу, в тесном взаимодействии. Спасибо за каждую человеческую жизнь, которую благодаря вам удалось спасти!" - отметил глава региона.

"Сотрудники МЧС приходят на помощь всем, кто столкнулся со стихией, последствиями техногенных катастроф или вооруженных конфликтов. Их профессиональные навыки помогают принимать верные решения, спасать человеческие жизни и имущество. Спасатели всегда действуют надежно и эффективно! Искренне желаю им успехов, здоровья, благополучия и – поменьше работы, побольше спокойных, безаварийных дней!" - сказал Евгений Люлин.

Поздравляя сотрудников МЧС с профессиональным праздником, Юрий Шалабаев поблагодарил их за каждодневный самоотверженный труд.

"Вы – те люди, которые помощь другим сделали своей профессией, своим призванием – это дорогого стоит. Спасибо вам за отзывчивость, за помощь нижегородцам, за тот профессионализм и героизм, которые вы проявляете в своей работе. В преддверии Нового года и в ваш профессиональный праздник хочу вам пожелать сил и здоровья, для того чтобы вы имели возможность выполнять свои профессиональные обязанности на самом высоком уровне, на котором вы привыкли это делать. А вашим семьям хочу пожелать всегда быть рядом с вами. С праздником!", - обратился к присутствующим глава Нижнего Новгорода.

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Теги:
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