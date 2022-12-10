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Общество

Электричество и отопление частично отключены в шести районах Нижнего Новгорода 28 декабря

28 декабря 2022 09:26  [29] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 28 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе запланировано несколько видов отключений. Так, на улице Варварской будет временно прекращена подача тепла. В частности, с 10:00 до 14:00 отопления не будет в многоквартирном доме №6а.

Горячее водоснабжение отключено по двум адресам: в девятиэтажках на ул. Володарского, 3 и на ул. Горького,152а. Временные неудобства жильцам почти 300 квартир придётся потерпеть с 8:30 до 15:00.

Кроме того, по информации Россетей, с 9:00 до 17:00 запланированы отключения электроснабжения в Афонине, на Казанском Шоссе, в Верхне-Печёрской слободе, в Кузьминке, в Никульском, а также в дер. Кузнечиха и Новопокровское.

В Советском районе с 14:00 до 17:00 света не будет на улице Героя Быкова 3, 4; улице имени Генерала Ивлиева, 1, 2, 33, 34, 35.

В Приокском районе запланированы отключения электроэнергии на непродолжительное время - с 8:29 до 10:59. В этот период света не будет по следующим адресам: Анкудиновское шоссе, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Болдинская, 1-9, 11-19 (нечёт. сторона), а также полностью на улицах Амурская, Байкальская, Вадская, Вачская, Гагинская, Двинская, Зырянская, Карбышева, Новосергачская, Павловская, Перевозская, Полярная, Сергачская, Спасская, Страховая, Шатковская, Вадский проезд, Двинский проезд, Спасский проезд.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 отключения электроснабжения произойдут на ул. Вокзальная ул; 4; ул. Марата, 23/2.

В Ленинском районе также с 9:00 до 17:00 свет отключат по линии пятиэтажек на проспекте Ленина: в домах № 65/1, 65/2, 65/3, 65/4.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 внерегламентные работы на электросетях затронут адреса: ул. Новосоветская, 1-6; ул. Пржевальского, 1-4.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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