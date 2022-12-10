Три перспективных элитных жилых комплекса Дубая

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – одно из тех государств, что стали наиболее активно принимать новых русских мигрантов в 2022 году. При этом недвижимость в ОАЭ стали покупать в основном состоятельные россияне. Основное направление инвестиций – государственная столица Дубай.

Инвестировать в недвижимость в Дубае действительно выгодно. В приобретённых апартаментах можно проживать самостоятельно, можно сдавать их в аренду, а можно просто перепродать через некоторое время, поскольку цены на недвижимость в ОАЭ растут непрерывно. В статье речь пойдёт о трех наиболее перспективных жилых комплексах Дубая в ближайшем будущем.

St Regis Apartments

St Regis Apartments – это перспективный элитный жилой комплекс в самом центре Дубая. Важная архитектурна доминанта столицы – башня Бурдж-Халифа – находится всего в нескольких ста метрах от строящегося комплекса. Основу группы строений составят два 40-этажных небоскрёба, в которых и будут располагаться жилые апартаменты минимальной площадью 65 кв. м. На каждом этаже все пространства будут сообщающимися, то есть при желании заказчик сможет выкупить и в дальнейшем эксплуатировать весь этаж.

Расположение комплекса очень удачно – до пляжа всего 4 км, до аэропорта ехать по автостраде 10 минут. Также проект предусматривает комплексное развитие – комплекс будет включать и дотки сад, и школу, и магазины.

Tilal Al Furjan

Tilal Al Furjan – еще один элитный жилой комплекс в Дубае, находящийся в процессе строительства. В отличие от предыдущего описанного комплекса, он строится по совершенно иной формуле. Его основу составляют многочисленные одноэтажные и двухэтажные виллы, каждая из которых окружена мощной стеной оазисной растительности. Приобретение такой виллы будет полезно тем людям, что предпочитают тишину и покой.

Застройщиком комплекса выступает организация с многолетней историей Nakeheel. За все время своего существования она не «запорола» ни одного проекта.

Peninsula Five Dubai

Peninsula Five Dubai – еще один современный жилой комплекс, возведение которого уже начато в Дубае. Застройщик – международная компания Select Group. Основу составит 37-этажный небоскреб, в котором будут располагаться как офисы, так и жилые апартаменты. Со всех сторон он будет окружен современными парковыми зонами, а из панорамных окон будет открываться великолепный вид на воды Дубайского канала и набережную залива.

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