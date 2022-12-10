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Политика

Итоги работы Молодежного парламента в 2022 году подвели в нижегородском Заксобрании

28 декабря 2022 11:23  [30] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Итоги работы Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области подвели на последнем заседании, которое прошло 27 декабря. Как сообщает пресс-служба ЗСНО, молодые парламентарии также определили планы на будущий год.

Члены Молодежного парламента в этом году получили право законодательной инициативы, и уже на заседании регионального парламента в декабре депутаты приняли первый инициированный ими документ – внесли изменения в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области". 

"Главным событием уходящего года стало наделение Молодежного парламента правом законодательной инициативы. Событие действительно историческое! Такого не было еще в истории регионального молодежного парламентаризма. Молодежный парламент больше не "младший", а равноправный партнер в законодательном процессе, субъект законодательной инициативы. Впервые молодежь получила в свои руки реальный инструмент влияния на законодательство", - подчеркнул председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Кроме того, в этом году члены Молодёжного парламента прошли обучение в КУПНО по ключевым направлениям работы.

"Мы постарались создать условия для самореализации каждого члена Молодежного парламента. На базе Корпоративного университета правительства был разработан учебный курс для подготовки законодателей, организованы тренинги, семинары, встречи с политиками. Параллельно с изучением теории шла напряжённая работа в комитетах Законодательного Собрания, где ребята осваивали законодательную практику. Мы видим, что эта работа уже приносит свои плоды", - сказала первый заместитель председателя регионального парламента Ольга Щетинина.

В следующем году Молодежный парламент при ЗСНО планирует решать нормотворческие задачи. Молодые парламентарии займутся доработкой инициатив и их внесением на рассмотрение комитетов Законодательного Собрания.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин отметил эффективность молодежной политики в Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание Молодёжный парламент
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