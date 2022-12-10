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Спорт

Сотрудник ОМК занял второе место на международных соревнованиях по силовым видам спорта

28 декабря 2022 11:43  [104] Спорт
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Сотрудник выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) Алексей Ляляскин занял второе место на Кубке мира по пауэрлифтингу и отдельным движениям AWPC/WPC-2022. Соревнования прошли в Москве и собрали спортсменов из Индии, Эстонии, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Сербии, Таджикистана и других стран.

Алексей выступил в двух дисциплинах в весовой категории до 100 кг – жим лежа и строгий подъем штанги на бицепс. В последней он занял второе место и выполнил норматив мастера спорта по версии AWPC. Металлург поднял штангу весом 70 кг, уступив победителю 2,5 кг. Пауэрлифтингом Алексей начал увлекаться всего три года назад, до этого в приоритете был бокс, которым он занимался с юношеских лет.

"Я хотел выполнить норматив мастера спорта, о покорении пьедестала речи не было. Это стало очень приятным сюрпризом. Радует, что коллеги поддерживали и переживали за меня. Готовясь к соревнованиям, составил спортивную программу, в которую включил кардионагрузки на велотренажере и плавание, а также скорректировал свое питание. У меня есть возможность тренироваться недалеко от рабочего места – заводские спортзалы оснащены всем необходимым спортивным инвентарем, можно иногда после работы позаниматься и не тратить время на лишние перемещения. Также предприятие поддерживает нас в сдаче нормативов ГТО, а руководство личным примером показывает приверженность здоровому образу жизни. В начале года я получил золотой знак отличия ГТО и сейчас активно продвигаю принципы ЗОЖ среди своих коллег, надеюсь, что в будущем интерес к спорту будет только расти", – рассказал Алексей Ляляскин.

"ОМК всегда поддерживает стремление своих сотрудников к развитию, в том числе и в спортивной сфере. Благодаря силовым видам спорта формируется выносливость, дисциплинированность и ответственность. Все это помогает металлургам и в повседневной жизни: регулярные тренировки заряжают хорошим настроением и дают силы для плодотворной работы. На заводе ОМК в Выксе мы создаем все условия для развития этих качеств", – отметил куратор спортивного направления ОМК в Выксе Сергей Матюков.

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Теги:
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