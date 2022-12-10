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Общество

Благодарственные письма вручены Нижегородскому губернскому оркестру за проведение "Дней культуры" в Сирии

28 декабря 2022 12:25  [73] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Коллектив Нижегородского губернского оркестра за успешное проведение "Дней культуры Нижегородской области" в Сирии наградили Благодарственными письмами. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, торжественная церемония прошла в Нижегородском кремле.

"Высокий профессионализм, мастерство исполнения и оригинальный творческий подход коллектива позволили сделать шаг к укреплению взаимоотношений между Нижегородской областью и Сирийской Арабской Республикой. Уверен, что это хороший задел для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, что особенно актуально в текущей внешнеполитической обстановке", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Замглавы региона Петр Банников рассказал, что сирийская сторона выразила заинтересованность в организации "Дней культуры Сирии" в Нижегородской области.

"Это был поистине уникальный опыт – мы ближе познакомились с арабской историей и культурой, оценили во всей красе великолепие «страны солнца», как сирийцы называют свою родную землю. В совместных планах – организация "Дней Сирии" уже на территории Нижегородской области, что позволит нижегородцам ближе познакомиться с культурным наследием страны. Кроме того, нижегородских музыкантов приглашают посетить Высший институт музыки в Дамаске", – рассказал Петр Банников.

В департаменте внешних связей правительства Нижегородской области напомнили, что визит в Сирию состоялся 16-23 октября 2022 года в рамках деятельности российской межведомственной делегации, организованной Министерством обороны Российской Федерации.  

Напомним, что более 100 международных мероприятий прошло в Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
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