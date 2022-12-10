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Экономика

Александр Шаронов: "Работа правительства области на его участке полномочий и ответственности заслуживает самой высокой оценки"

28 декабря 2022 12:46  [43] Экономика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов поделился мнением о том, каким для региона был уходящий 2022 год.

"Оценивая работу правительства области, нельзя забывать о том, что руководство региона работает в объективных внешних условиях, и никакие его усилия и действия не способны существенно изменить макроэкономические и геополитические факторы.

Исходя из этого, считаю, что работа правительства области на его участке полномочий и ответственности заслуживает самой высокой оценки.

Цифры - аргумент убедительный, и они показывают, что за последнюю пятилетку регион осуществил значительный скачок прорывного характера в большинстве отраслей экономики, и динамика развития вышла на качественно новую траекторию. Нижегородская область вошла в "высшую лигу" российских регионов по инвестиционной привлекательности, и это уже находит отражение в фактическом притоке капитала. Думаю, что важную роль в этом процессе играют новые крупные инфраструктурные проекты правительства области.

Кроме того, хочется отметить очевидные успехи в части благоустройства и развития общественных пространств, а также наполнения их событийным контентом.

При этом мы понимаем, что ситуация в экономике остается сложной,  перед нами стоит целый набор вызовов как глобального характера, так и собственно российские проблемы, среди которых обращают на себя внимание, прежде всего, долгосрочное падение реально располагаемых доходов населения и ухудшающаяся демографическая ситуация", - отметил Александр Шаронов.

Напомним, 26 декабря 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвел итоги работы в целом за последние 5 лет.

 

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Теги:
Александр Шаронов Глеб Никитин экономика
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