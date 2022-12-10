Нижегородцы поздравили детей Харцызска с наступающим Новым годом Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Все школьники Харцызска Донецкой народной республики получили новогодние письма от нижегородских сверстников. Юные нижегородцы в своих посланиях написали поздравления с наступающим Новым годом, добрые пожелания и оставили свои контакты для общения и дружбы.

"Очень хотелось подарить частичку тепла, праздничного настроения этим детям, чтобы они встретили Новый год с новыми друзьями, верой в добрые перемены и уверенностью, что они всегда могут рассчитывать на нашу поддержку и помощь", - сказал руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра Нижегородского регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Такая акция по объединению детей Харцызска и Нижегородской области проходит впервые. Школьники в течение месяца готовили свои праздничные открытки и поздравления. Организаторами акции выступили Нижегородское региональное отделение "Единой России" и министерство образования и науки Нижегородской области. Помощь в ее проведении оказывает администрация города Харцызска и регионального отделение "Единой России" ДНР.

Кроме того, по инициативе депутатского корпуса "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области для 250 детей, у которых во время боевых действий погиб или получил серьезное ранение кто-то из родителей, были переданы сладкие подарки. Их вручают во время театрализованных представлений, которые специально подготовлены также по инициативе и при поддержке нижегородских депутатов.

"Я был в Харцызске уже ни один раз и вижу, как город меняется, благоустраивается, преображается – и это только начало. Мы очень рады поздравить вас с наступающим Новым годом. В эти праздничные дни мы все мечтаем, верим в доброе и хорошее. От всех нижегородцев хочу пожелать мира, счастья и процветания", - сказал в приветствии депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев, который привез от всего депутатского корпуса подарки в Харцызск.

Красочный спектакль для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой, героями сказки "Алиса в стране чудес", играми, песнями и новогодним волшебством подготовлен Центром детского и юношеского творчества Харцызска.

Заместитель министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова отметила, что представление произвело впечатление и вызвало эмоции и у детей, и у взрослых.

"Представление было впечатляющим, видно, сколько сил и труда, мастерства вложено в эту постановку. Захватывающая новогодняя атмосфера, костюмы, красивая игра, проникаешься спектаклем полностью, - поделилась впечатления Ирина Кизилова. - Хочу пожелать всем ребятам, родителям, педагогам мира и согласия".

Теперь ребята из Харцызска и сами посетят Нижегородскую область. Как ранее сообщила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина, несколько лет подряд в новогодние каникулы в Нижний Новгород приезжают дети из Донбасса.

"В этом году к нам приедут ребята из Харцызска, у которых за время боевых действий погиб один из родителей. Готовим для них большую праздничную программу с посещением аквапарка, новогодним представлением и другими развлекательными и познавательными мероприятиями", - рассказала она.

Напомним, в середине мая этого года Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызском в ДНР.

Нижегородцы с самого начала спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса. При поддержке регионального отделения партии регулярно отправляются машины с гуманитарным грузом. Участие в сборе принимают депутаты "Единой России" всех уровней, активисты, волонтеры, предприниматели и неравнодушные жители Нижегородской области.