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Общество

Нижегородцы поздравили детей Харцызска с наступающим Новым годом

28 декабря 2022 12:38  [68] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Все школьники Харцызска Донецкой народной республики получили новогодние письма от нижегородских сверстников. Юные нижегородцы в своих посланиях написали поздравления с наступающим Новым годом, добрые пожелания и оставили свои контакты для общения и дружбы. 

"Очень хотелось подарить частичку тепла, праздничного настроения этим детям, чтобы они встретили Новый год с новыми друзьями, верой в добрые перемены и уверенностью, что они всегда могут рассчитывать на нашу поддержку и помощь", - сказал руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра Нижегородского регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.  

Такая акция по объединению детей Харцызска и Нижегородской области проходит впервые. Школьники в течение месяца готовили свои праздничные открытки и поздравления. Организаторами акции выступили Нижегородское региональное отделение "Единой России" и министерство образования и науки Нижегородской области. Помощь в ее проведении оказывает администрация города Харцызска и регионального отделение "Единой России" ДНР. 

Кроме того, по инициативе депутатского корпуса "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области для 250 детей, у которых во время боевых действий погиб или получил серьезное ранение кто-то из родителей, были переданы сладкие подарки. Их вручают во время театрализованных представлений, которые специально подготовлены также по инициативе и при поддержке нижегородских депутатов. 

"Я был в Харцызске уже ни один раз и вижу, как город меняется, благоустраивается, преображается – и это только начало. Мы очень рады поздравить вас с наступающим Новым годом. В эти праздничные дни мы все мечтаем, верим в доброе и хорошее. От всех нижегородцев хочу пожелать мира, счастья и процветания", - сказал в приветствии депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев, который привез от всего депутатского корпуса подарки в Харцызск.    

Красочный спектакль для детей с Дедом Морозом и  Снегурочкой, героями сказки "Алиса в стране чудес", играми, песнями и новогодним волшебством подготовлен Центром детского и юношеского творчества Харцызска.

Заместитель министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова отметила, что представление произвело впечатление и вызвало эмоции и у детей, и у взрослых. 

"Представление было впечатляющим, видно, сколько сил и труда, мастерства вложено в эту постановку. Захватывающая новогодняя атмосфера, костюмы, красивая игра, проникаешься спектаклем полностью,  - поделилась впечатления Ирина Кизилова. - Хочу пожелать всем ребятам, родителям, педагогам мира и согласия".

Теперь ребята из Харцызска и сами посетят Нижегородскую область. Как ранее сообщила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина, несколько лет подряд в новогодние каникулы в Нижний Новгород приезжают дети из Донбасса. 

"В этом году к нам приедут ребята из Харцызска, у которых за время боевых действий погиб один из родителей. Готовим для них большую праздничную программу с посещением аквапарка, новогодним представлением и другими развлекательными и познавательными мероприятиями", - рассказала она.

Напомним, в середине мая этого года Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызском в ДНР.  

Нижегородцы с самого начала спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса. При поддержке регионального отделения партии регулярно отправляются машины с гуманитарным грузом. Участие в сборе принимают депутаты "Единой России" всех уровней, активисты, волонтеры, предприниматели и неравнодушные жители Нижегородской области.

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Теги:
Дети Донбасс Единая Россия
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