Флешмоб в поддержку специальной военной операции и традиционных ценностей прошел в Нижнем Новгороде Общество

Флешмоб в поддержку специальной военной операции и традиционных ценностей прошел в Нижнем Новгороде. Около тысячи активистов Волонтерской Роты Боевого Братства развернули 300-метровую Георгиевскую ленту около собора Александра Невского. "Наша акция в поддержку СВО символизирует опору на традиционные ценности в борьбе против фашизма!" - прокомментировал Руководитель Нижегородского Регионального отделения Волонтерской Роты Боевого Братства Зыков Роман.

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