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Общество

Депутат Думы Дзержинска Евгений Миневрин представил проект "Школьный стадион 2.0"

28 декабря 2022 13:26  [81] Общество

Депутат городской Думы Евгений Минервин вместе с коллегами из администрации города и городских учреждений в  этом году вошел в команду Дзержинска в губернаторской программе "Команда 52". Дзержинцы проработали проект "Школьный стадион 2.0", предложенный главой города Иваном Носковым, который является официальным наставником команды и куратором проекта.

"Задача любой команды, которая работает в рамках программы "Команда 52" - создать проект с четкими критериями: он должен быть недорогой, нужный людям и который можно реализовать в любом городе региона и страны, - рассказал Евгений Минервин. – Наша идея очень простая: реконструировать школьные спортивные зоны, которые сейчас по большей части заброшены и не используются в полную силу, сделать их общественными пространствами. Таким образом, у детей, молодежи будет больше возможностей заниматься спортом рядом с домом".

По мнению депутата, физическая активность очень важна для наших детей, перегруженных школьной программой, с другой стороны, не каждый родитель может обеспечить ребенку занятость в спортивных секциях.

"В парке Утиное озеро, например, потребовалась замена резинового покрытия на спортплощадке после пары лет использования, потому что оно просто истерлось! Это многое говорит о востребованности доступных спортивных площадок, где можно поиграть в командные игры, побегать", - сказал Евгений Минервин.

"Согласно критериям, наша команда предложила единый проект школьного стадиона: футбольное поле, беговые дорожки и трибуны, хорошее светодиодное освещение. Общая стоимость 18,5 миллиона рублей. В качестве дополнительных элементов могут выступать оборудование для воркаута, теннисные столы, площадки для волейбола или баскетбола. Поскольку школы в советское время строились по типовым проектам, и спортивная зона у всех плюс-минус одинаковая, значит, наш единый проект применим практически везде", - подчеркнул депутат.

"В этом году команде Дзержинска повезло чуть больше, чем остальным командам, поскольку в число наших единомышленников входит лидер дзержинской команды прошлого года – замглавы администрации города Сергей Федоров, его консультации для нас очень ценны. Кроме того, наша команда состоит из специалистов в разных сферах. Каждый, обладая набором своих компетенций, помогает в разработке проекта, созданного на стыке структур образования и спорта", - отметил лидер дзержинской команды.

По его словам, проект предполагает внести необходимые изменения в нормативные документы, например, закрепить обеспечение тренерского кураторства площадок через муниципальное задание учреждениям дополнительного образования, а для выполнения условий безопасности образовательных учреждений предлагает установить отдельное ограждение спортивной зоны.

"Пробным шаром" нашего проекта станет обустройство спортплощадки с футбольным полем около школы №32. В городском бюджете на следующий год с учетом регионального софинансирования заложено 4,3 миллиона рублей.  Не дожидаясь окончания конкурсной оценки, в Дзержинске от теории перешли к практике", - сообщил Евгений Минервин.

Проект успешно прошел предзащиту в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области. 

 

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Теги:
Дзержинск Спорт Школы
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