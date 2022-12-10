Сериал "Постучись в мою дверь"

"Постучись в мою дверь" - популярный сериал, который обязательно стоит посмотреть. Ежегодно выходит огромное количество турецких сериалов, которые могут похвастаться отличным сюжетом и качеством.

Сложные взаимоотношения героев не дают им расслабиться и просто отдаться чувствам. Молодая студентка даже не представляет, что в ее жизни будет столько неприятного и страшного. Все эти события полностью изменили ее жизнь. Да и молодой бизнесмен, который сумел много добиться, никогда бы не подумал, что в один момент его судьба полностью измениться. Постучись в мою дверь смотреть онлайн – это отличная возможность погрузиться в атмосферу фильма и стать его частью.

Описание сериала

Эда Йылдыз – молодая и привлекательная девушка, которая мечтает стать ландшафтным дизайнером. Девушка работает в цветочном магазине и у нее все хорошо получается.

Эда стремится осуществить свою мечту. Она даже выиграла грант на обучение и теперь она будет учиться в престижном университете, который расположен в Италии. Но попасть в эту страну у нее не получается. Ей просто отказывают в финансировании.

Но девушка не старается сдаваться. Она старается понять, по какой причине пришел отказ. Она ходит по различным инстанциям и ей говорят, что нужно обратиться к руководству финансирующей компании. Только там ей могут дать точный ответ.

Серкан Болат – руководитель той самой компании. Он принимает Эду. Девушка показалась ему приятной и Серкан пообещал, что девушка поедет учиться в Италию. Однако, у него есть встречное предложение и если девушка пойдет ему на встречу, то ее мечта исполнится.

Серкану нужно, чтобы Эда сыграла роль его невесты. Девушка была возмущена подобным нахальством, но быстро собралась и приняла решение согласиться, потому что другого шанса у нее не будет.

Молодые люди стали вместе появляться на публике и говорить всем, что скоро у них состоится свадьба. С каждым днем Серкану и Эде становится все сложнее изображать влюбленных. Девушка начинает ненавидеть своего партнера. Да и он старается наедине сильнее ее обидеть. Они постоянно ссорятся.

Получится ли у молодых людей обуздать свою ненависть? Смогут ли они поверить своим истинным чувствам и справятся ли с преградами, которые возникают на их пути?

От просмотра сериала складывается положительное впечатление. Каждый персонаж к себе располагает и хочется досмотреть сериал до конца, чтобы понять, как сложится судьба главных героев. И если появился свободный вечерок, то обязательно стоит посмотреть "Постучись в мою дверь".

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.*На правах рекламы.