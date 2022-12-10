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Политика

Ольга Щетинина: "У Нижегородской области большой задел для будущего развития!"

28 декабря 2022 14:04  [59] Политика

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Ольга Щетинина поделилась мнением о том, каким для региона был уходящий 2022 год

"Впечатляющее достижение за пять лет работы команды губернатора — изменившейся Нижний Новгород как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения наполненности событиями культурной, деловой и общественной жизни. Можно говорить о том, что Нижний Новгород стал площадкой для творчества представителей креативных индустрий всей страны. Подтверждение тому — статус Молодежной столицы России 2023 года, а значит, будут новые возможности для развития нашей талантливой молодежи: дополнительные грантовые конкурсы, мероприятия федерального масштаба. У Нижегородской области большой задел для будущего развития!

Мы видим результаты модернизации первичного звена здравоохранения, создания сосудистых центров и центров амбулаторной онкологической помощи. Мы смогли достичь рекордно низкого показателя смертности от всех причин, приблизившись к допандемийным значениям. Очень важно, что началась модернизация детской областной больницы — в результате мы получим самое современное лечебное учреждение для детей.

Почти 180 тысяч детей уже имеют доступ к современной образовательной инфраструктуре благодаря реализации программ капитального ремонта образовательных учреждений и строительства новых.

В Нижегородскую область приходит все больше инвестиций в промышленность и сельское хозяйство. За последние несколько лет инвестиции в основной капитал выросли на 61 процент. Это дает возможность реализовывать проекты в самых разных сферах экономики, причем не только в крупных городах, но и в глубинке. Как следствие - самая низкая в ПФО безработица, рост зарплаты и повышение качества жизни в целом.

Все это — итоги работы большой команды, и внутри этой команды Законодательное собрание играет важную роль. В ближайшее время нам предстоит проанализировать результаты совместной работы, оценить, что удалось и как скорректировать Стратегию развития Нижегородской области в нынешних социально-экономических условиях, понять, что еще мы можем сделать для развития региона и достижения максимальных результатов", - отметила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Ольга Щетинина.

Напомним, 26 декабря 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты работы регионального правительства, достигнутые по итогам 2022 года, а также подвел итоги работы в целом за последние 5 лет.

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Теги:
Глеб Никитин Ольга Щетинина
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