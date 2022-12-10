Таксист из Дзержинска отказался помогать мошенникам и вернул более 100 тысяч рублей пенсионерке Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жителя Дзержинска наградили за возвращение денег пенсионерке, которая передала мошенникам 101 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 28-летнему Александру Пергаеву, студенту 4 курса техуниверситета, вручили благодарственное письмо и ценный подарок - за активную гражданскую позицию и помощь при раскрытии преступления.

Инцидент произошел в середине декабря. 88-летней женщине позвонил неизвестный, который представился полицейским и сообщил, что её дочь стала виновницей ДТП. Он потребовал у пенсионерки 101 тысячу рублей за непривлечение ее дочери к уголовной ответственности.

Пожилая женщина выполнила все требования мошенников и передела деньги курьеру, ожидавшему её у подъезда. На счастье, им оказался Александр Пергаев, который подрабатывает таксистом. Перед этим ему позвонил некий клиент и заказал курьерскую доставку. Водителю такси показалось странным, что заказ был передан в коробке из-под конфет. После получения денег мужчине позвонили заказчики и попросили перевести сумму на указанный банковский счет.

"После общения с ними я понял, что на связи со мной были мошенники, и незамедлительно обратился в полицию. Думаю, на моем месте каждый человек должен поступать подобным образом", - рассказал Александр.

Он не поддался на предложение мошенников взять часть денег себе и лично отвез наличные в отделение полиции, после чего средства были возвращены пенсионерке.