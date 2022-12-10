Каждый пятый клиент Альфа-Банка использует сканер номера телефона в мобильном приложении Бизнес

Банк сделал переводы для клиентов удобнее: в случаях, когда мобильный номер получателя платежа написан от руки (у продавцов на рынках, например), можно больше не вбивать номер вручную.

Достаточно в мобильном приложении открыть экран перевода по номеру телефона, нажать "Кому", выбрать сканер и навести на номер камеру.

Воспользоваться сканером могут клиенты со смартфонами на Android — 4,5 млн среди них уже пользуются переводами по номеру телефона в Альфа-Банке, а каждый пятый из всех переводов ранее совершался через ручной ввод номера. Технологичное решение реализовано на базе алгоритмов распознавания печатного и рукописного текста компании Smart Engines.