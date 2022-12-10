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Бизнес

Альфа-Банк получил первое место Национальной банковской премии в номинации "Информационная безопасность"

28 декабря 2022 15:34  [64] Бизнес

В рамках Национальной банковской премии 2022 были определены лучшие компании финансового и IT-сектора в 21 номинации.

Экспертный совет премии признал лучшим совместный проект Альфа-Банка и компании Security Vision "За внедрение платформы Security Vision SOAR/SGRC в Альфа-Банке".

В банке используют платформу для автоматизации процессов, связанных с кибербезопасностью: управление инцидентами и уязвимостями, риск-менеджмент. Кроме того, система позволяет минимизировать киберриски при реальных угрозах.

В банке используют платформу для автоматизации и процесса управления инцидентами кибербезопасности, автоматизации процессов риск-менеджмента и управления уязвимостями, а также для минимизации киберрисков при возникновении реальных угроз. 

Организаторы премии: Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал.

 

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Теги:
Альфа-Банк
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