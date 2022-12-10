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Бизнес

Т Плюс модернизирует оборудование Сормовской ТЭЦ

28 декабря 2022 15:11  [78] Бизнес

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" направил 360 млн рублей (с НДС) в проекты третьего года программы технического перевооружения Сормовской ТЭЦ на 2020-2023 гг. С выполненными на станции в завершающемся году работами 27 декабря в ходе рабочей поездки ознакомился первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

"Сормовская ТЭЦ – это огромный источник энергии в городе Нижнем Новгороде. Она выдает отопление и горячую воду для социальных объектов, многоквартирных домов и других потребителей. Приятно видеть то, что компания перевооружается, устанавливает современное оборудование, создает качественные условия труда для сотрудников. Это очень важно и для совместной работы "Т Плюс" и городской компании "Теплоэнерго", - заявил Дмитрий Сивохин. 

В числе крупнейших проектов инвестпрограммы, реализованных в 2022 году, – техническое перевооружение установки приготовления сырой воды для подпитки тепловой сети с объемом инвестиций 52,3 млн рублей. Замена одного из центробежных насосов береговой насосной станции Сормовской ТЭЦ на насос меньшей мощности позволила оптимизировать ее работу, снизить расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ и потребление речной воды. 

Также в рамках программы на станции заменили три выработавших ресурс подогревателя сырой воды, сетевые насосы и сетевые трубопроводы бойлерной установки турбогенератора №1, вакуумного деаэратора №1, выполнили ряд других проектов. 

"Все проекты, запланированные к сдаче в 2022 году, успешно выполнены. Масштабная модернизация оборудования позволит обеспечить надежную работу и повысит технико-экономические показатели станции», – отметила заместитель директора Нижегородского филиала "Т Плюс" по коммерции и развитию Ирина Гнеушева.

В настоящее время в рамках программы техперевооружения на Сормовской ТЭЦ продолжается монтаж водогрейного котла мощностью 50 Гкал/ч. Благодаря его использованию в переходных режимах (весна – осень) станция существенно снизит удельные расходы топлива на отпущенную электроэнергию и таким образом повысит энергоэффективность. Ввод водогрейного котла в эксплуатацию планируется в следующем году.

Четырехлетняя программа технического перевооружения Сормовской ТЭЦ была утверждена соглашением между "Т Плюс" и Нижегородской областью, подписанным в 2019 году. Всего в 2020-2023 годах компания направит на ее реализацию 1,1 млрд рублей.

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Теги:
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