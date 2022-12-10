"Единая Россия": В 2023 году по программе капремонта сдадут более 1,5 тысяч школ Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

"Единая Россия" заложила средства в бюджете на эти цели. Во все стадии работ по капремонту будут вовлекать родителей, учеников и учителей, сказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании по реализации программы капремонта школ с Минпросвещения.

"Прошу координаторов программы от нашей партии в оперативный срок обеспечить закрепление за каждой школой ответственных депутатов Госдумы, законодательных собраний регионов и муниципальных образований. Вместе они должны постоянно мониторить ход работ, оперативно решать возникающие проблемы. И не повторять ошибок, когда конкурсы разыграны с опозданием. Также надо сформировать родительские комитеты, которые будут вовлечены во все стадии работ - от выбора дизайн-проекта и материалов до подписания акта приемки. Практика показала, что сами родители, ученики и учителя гораздо лучше знают, как сделать школу своим вторым домом", - подчеркнул он.

При проведении капремонта секретарь Генсовета предложил оснащать спортзалы для занятий самбо - в рамках партпроекта "Zа самбо" партия обеспечит их коврами, формой для занятий, организует подготовку тренерского состава.

Помимо этого, Андрей Турчак предложил присваивать имена Героев школам-участницам программы капремонта и наносить на их стены и фасады изображения Героев Великой Отечественной войны, Героев СВО, видных исторических деятелей, которые имеют непосредственное отношение к данным учебным заведениям.

"Также необходимо продолжать наш общий с Министерством просвещения проект "Парта Героев", который на сегодняшний день реализован уже в более 10 тысячах российских школ", - сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Подводя итоги уходящего года, Андрей Турчак отметил, что работы по программе капремонта завершены в 1274 школах. На завершающей стадии работы по 24 объектам в 16 регионах.

Секретарь Генсовета также обратился к руководителям регионов, где были нарушены сроки, принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, допустивших нарушения.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что срывы сроков возникли потому, что в срок не были объявлены конкурсные процедуры. По его словам, повторения ситуации допустить нельзя, и до 30 декабря должны быть заключены все соглашения с Минфином на 2023 год и на двухлетние объекты 2024-2025 годов.

"Предлагаю, не дожидаясь середины, уже в начале года провести селекторное совещание по сверке начала программы в следующем году. И не позднее 20 марта должны быть заключены все контракты", - поручил министр.

"Единая Россия" в 2023 году создаст реестр лучших практик капремонта школ. В него войдут подрядчики, которые выполнили работы качественно и в срок. Реестр недобросовестных подрядчиков по инициативе партии уже опубликован на сайте Минпросвещения.

Напомним, Нижегородская область одной из первых в стране начала реализацию собственной программы капитального ремонта образовательных учреждений.

Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, в этом году в программу комплексного ремонта вошли 4 школы и по отдельным видам работ – 89.

"Еще 10 объектов вошли в федеральную программу, которая позволит полностью их обновить. Работа сейчас продолжается и по региональной, и по федеральной программам. Координационный штаб осуществляет контроль, постоянно выезжают на места депутаты всех уровней. Все сложные ситуации обсуждаются, и вопросы оперативно закрываются. Это будет делаться на постоянной основе, пока объекты не сдадут", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что при работе над региональным бюджетом на следующий год, были предусмотрены значительные средства на капремонт учреждений социальной сферы.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде "Единой России". Ее реализацию закрепили в народной программе партии. "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте.

"Единая Россия" обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год - 66,5 млрд рублей, на 2023 - чуть более 25 млрд рублей. На эти средства за 2 года должны быть отремонтированы более 2 тысяч зданий школ.