Водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам в 2023 году Общество

Российских автомобилистов в 2023 году ждёт нововведение: их начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО по показаниям камер. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Мы уже неоднократно предлагали запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока проводили только эксперименты и пилотные проекты, - сообщил глава ВВС. - В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам".

Евгений Уфимцев добавил, что в настоящее время решается задача по совмещению двух информационных систем — баз данных Российского союза автостраховщиков (РСА) и ГИБДД.

Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с телеканалом "360" прокомментировал, что вычислять автомобилистов без ОСАГО на российских дорогах по камерам - это хорошая идея.

"Здесь речь идет о том, что такая мера защищает самих водителей. Ведь в случае аварии они должны получать возмещение от страховой компании виновника ДТП. Тут нет вопроса безопасности, тут есть вопрос того, чтобы люди имели возможность получить возмещение", - пояснил он.