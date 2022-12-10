Глеб Никитин: "Для меня очень важно, что мы не останавливаем движение региона вперед" Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил новогоднее обращение, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Завершается 2022-й год. Прошедшие месяцы поставили перед нашей страной крайне серьезные вызовы, требующие очень оперативных решений. Перемены коснулись тысяч человеческих судеб во всех уголках России. С одной стороны, появились новые задачи поистине исторического масштаба, с другой – мы продолжаем выполнять цели по развитию страны, созданию условий для благополучия новых поколений.

Для меня очень важно, что мы не останавливаем движение региона вперед. Строятся школы, обновляются медицинские учреждения, приводятся в порядок дороги. Открыли развязку на Циолковского, начали строить новые станции метро и ледовый дворец. В Нижнем Новгороде стартовала модернизация городского электротранспорта. Проекты развития реализуются во всех уголках региона. Например, недавно в рабочем поселке Ковернино открыли новую ледовую арену. Эта работа ни в коем случае не будет останавливаться. Все социальные задачи обязательно выполним.

Положительные изменения невозможны без поддержки и участия каждого из нас. Нижегородцы искренне любят свою малую родину. В преддверии Нового году хочу пожелать, чтобы эта любовь никогда не иссякала, а планы обязательно воплотились в жизнь! У нас есть для этого все необходимое.

Мне хочется сказать особые слова благодарности всем, кто сегодня защищает интересы Отечества и их близким. Для многих людей все, что происходит, является не чем-то отдаленным, а по-настоящему личным. Вижу, как близко к сердцу принимают судьбу жителей Донбасса нижегородцы, сколько проявляют участия и внимания. Поистине огромную роль в этой работе играют добровольцы и все, кто участвует в гуманитарной деятельности. Вы тратите личное время и средства, чтобы помогать другим. Огромную поддержку в этом году оказал и нижегородский бизнес. Наши предприниматели продолжают лучшие традиции благотворительности, заложенные столетия назад.

Вам нижегородцам и вашим близким желаю здоровья, добра и благополучия! Пусть в ваших домах всегда царит взаимопонимание! С праздником!"