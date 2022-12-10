Игорь Тюрин: "Молодёжный парламент добился введения новых мер поддержки для аграриев" Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин подвёл итоги работы комитета в 2022 году.

В уходящем году депутаты поддержали в двух чтениях первую законодательную инициативу Молодёжного парламента при Законодательном Собрании о внесении изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области".

На стадии подготовки законопроекта, молодые парламентарии провели социологический опрос среди сельской молодёжи. По результатам мониторинга был сделан вывод о необходимости увеличения "подъёмного" пособия – с трёхсот до пятисот тысяч рублей для молодых специалистов, получивших высшее образование. И с 210 до четырёхсот тысяч – для специалистов со средним профессиональным образованием. Результаты соцопроса, проведённого среди школьников 9-11 классов, показали, что абсолютно все опрошенные высказались за то, чтобы сделать срок действия Закона бессрочным.

Также законопроектом вводится единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей, которую можно потратить на приобретение нового жилья (в том числе, долевое участие), реконструкцию имеющегося или погашение ипотеки.

"Наши молодые коллеги, разработавшие эту инициативу, показали по-настоящему профессиональный подход к делу. Они тщательно изучили вопрос, поговорили с молодёжью на селе, которая отлично понимает, какая именно поддержка требуется сейчас. Мы стремимся к тому, чтобы привлечь аграриев на село, поднять престиж профессии. И готовы продолжать совместную работу с Молодёжным парламентом над реализацией новых мер помощи специалистам сельхозотрасли", - отметил председатель комитета по АПК Игорь Тюрин.

В 2022 году комитет разработал закон "Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции в Нижегородской области". Который предусматривает, в том числе, создание межведомственного совета по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевой продукции и определение необходимости продвижения органической продукции.

В течение года комитет провёл целый ряд совещаний, на которых рассматривались вопросы развития рыбохозяйственной отрасли в регионе, семеноводства и борьбы с борщевиком Сосновского.

В июне 2022 года в стенах Законодательного Собрания была проведена активная площадка студенческих команд по тренду "Цифровая трансформация АПК".

Комитет по АПК совместно с Высшей школой экономики, инженерно-экономическим университетом и сельскохозяйственной академией провел IT- хакатон по кейсу – "Цифровая трансформация АПК". Студенты презентовали кейсы по нескольким направлениям, в числе которых создание модели прогнозирования погоды по данным метеостанции и датчиков температуры, а также разработка системы машинного зрения для контроля состояния птицы. В числе участников - студенческие команды вузов Нижегородской области, Бурятии, Башкирии, Кузбасса, Иркутска, Ставрополя, Орла, Саратова, Москвы, Ульяновска и Минска.

Результаты работ были внедрены в нескольких сельскохозяйственных предприятиях, таких, как ООО "АФГ-Националь" и в агрохолдинге "Русское поле".