Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
28 декабря 2022 16:28  [81] Игорь Тюрин: "Молодёжный парламент добился введения новых мер поддержки для аграриев"
28 декабря 2022 12:46  [125] Александр Шаронов: "Работа правительства области на его участке полномочий и ответственности заслуживает самой высокой оценки"
27 декабря 2022 16:04  [213] Нижегородская область в 2022 году получила 18,9 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита
27 декабря 2022 15:04  [232] Депутат ЗСНО Михаил Першин открыл семинар-совещание судостроительного образовательного кластера Нижнего Новгорода
27 декабря 2022 14:40  [253] Александр Шаронов: "В 2022 году предоставлялись налоговые льготы наиболее пострадавшим отраслям экономики"
27 декабря 2022 13:02  [184] Михаил Иванов: "Наша ключевая цель – это создание комфортной и безопасной среды для жизни"
27 декабря 2022 12:24  [235] Юрий Шалабаев: "Без участия губернатора Нижний Новгород не смог бы привлечь такой объем федеральных средств на развитие города"
27 декабря 2022 11:46  [195] Евгений Люлин: "Наша экономика уже адаптировалась к сложным условиям"
27 декабря 2022 10:28  [211] Александр Щелоков: "Экономика Нижегородской области выдержала все внешние вызовы"
27 декабря 2022 09:10  [259] Нижегородский водоканал начал работы по ремонту участка канализационного коллектора на Мещерском бульваре
Экономика

Игорь Тюрин: "Молодёжный парламент добился введения новых мер поддержки для аграриев"

28 декабря 2022 16:28  [81] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин подвёл итоги работы комитета в 2022 году.

В уходящем году депутаты поддержали в двух чтениях первую законодательную инициативу Молодёжного парламента при Законодательном Собрании о внесении изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области".

На стадии подготовки законопроекта, молодые парламентарии провели социологический опрос среди сельской молодёжи. По результатам мониторинга был сделан вывод о необходимости увеличения "подъёмного" пособия – с трёхсот до пятисот тысяч рублей для молодых специалистов, получивших высшее образование. И с 210 до четырёхсот тысяч – для специалистов со средним профессиональным образованием. Результаты соцопроса, проведённого среди школьников 9-11 классов, показали, что абсолютно все опрошенные высказались за то, чтобы сделать срок действия Закона бессрочным.

Также законопроектом вводится единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей, которую можно потратить на приобретение нового жилья (в том числе, долевое участие), реконструкцию имеющегося или погашение ипотеки.

"Наши молодые коллеги, разработавшие эту инициативу, показали по-настоящему профессиональный подход к делу. Они тщательно изучили вопрос, поговорили с молодёжью на селе, которая отлично понимает, какая именно поддержка требуется сейчас. Мы стремимся к тому, чтобы привлечь аграриев на село, поднять престиж профессии. И готовы продолжать совместную работу с Молодёжным парламентом над реализацией новых мер помощи специалистам сельхозотрасли", - отметил председатель комитета по АПК Игорь Тюрин.

В 2022 году комитет разработал закон "Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции в Нижегородской области". Который предусматривает, в том числе, создание межведомственного совета по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевой продукции и определение необходимости продвижения органической продукции.

В течение года комитет провёл целый ряд совещаний, на которых рассматривались вопросы развития рыбохозяйственной отрасли в регионе, семеноводства и борьбы с борщевиком Сосновского.

В июне 2022 года в стенах Законодательного Собрания была проведена активная площадка студенческих команд по тренду "Цифровая трансформация АПК".

Комитет по АПК совместно с Высшей школой экономики, инженерно-экономическим университетом и сельскохозяйственной академией провел IT- хакатон по кейсу – "Цифровая трансформация АПК". Студенты презентовали кейсы по нескольким направлениям, в числе которых создание модели прогнозирования погоды по данным метеостанции и датчиков температуры, а также разработка системы машинного зрения для контроля состояния птицы. В числе участников - студенческие команды вузов Нижегородской области, Бурятии, Башкирии, Кузбасса, Иркутска, Ставрополя, Орла, Саратова, Москвы, Ульяновска и Минска.

Результаты работ были внедрены в нескольких сельскохозяйственных предприятиях, таких, как ООО "АФГ-Националь" и в агрохолдинге "Русское поле".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Игорь Тюрин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph