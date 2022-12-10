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Общество

Законодательное Собрание стало лидером среди региональных органов власти в проекте "Школа утилизации: электроника"

28 декабря 2022 16:46  [81] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В центре экологического просвещения "Экоториум" в Нижнем Новгороде состоялось подведение итогов реализации федеральной экологической просветительской программы "Школа утилизации: электроника" Фонда рационального природопользования в этом году.

Цель федеральной экологической программы – снижать экологический вред от захоронения электронного мусора, формировать навыки раздельного сбора опасных отходов. В рамках программы проводится бесплатный сбор и утилизация электрооборудования в школах и бюджетных учреждениях. Сдать на утилизацию отслужившую электронику могут школы, детские сады, бюджетные учреждения и органы власти.

В рамках проекта состоялась церемония награждения лидеров программы "Школа утилизации: электроника". Среди органов власти Нижегородской области 1 место занял департамент финансов администрации Нижнего Новгорода, 2 место - администрация Советского района Нижнего Новгорода, 3 место – Законодательное Собрание Нижегородской области.

"Мы впервые участвовали в этом федеральном проекте. В региональном парламенте накопилась неиспользуемая и устаревшая техника, оставшаяся с 90-х – начала 2000-х годов, которую мы и сдали. Это сэкономило бюджетные средства, которые не пришлось затрачивать на утилизацию. Все забрали бесплатно и даже выдали необходимые документы. Мы будем и дальше участвовать в этом проекте и планируем подключить к нему молодежь Нижегородской области. Думаю, вместе с коллегами из Молодежного парламента при Законодательном Собрании мы запустим интересную акцию по сбору техники в следующем году. Также будем активно подключать и другие регионы Приволжского федерального округа, чтобы вместе заботиться об экологии", - сказал руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

Нижегородская область является активным участником программы. По словам руководителя программы "Школа утилизации: электроника" Антона Кочурова, за время работы программы в регионе участие в ней приняли более 700 организаций. За год все участники программы в Нижегородской области сдали более 150 тонн отходов электронного и электрического оборудование, Законодательное Собрание Нижегородской области – более тонны.

На утилизацию принимается компьютерная и офисная техника, бытовая техника (включая стиральные машины и холодильники), электроинструмент, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, картриджи. Принять участи в программе могут любые бюджетные учреждения, органы власти, а также коммерческие компании. Дополнительную информацию жители могут найти на сайте Фонда рационального природопользования https://eko-fond.ru/electronics.

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Теги:
Законодательное собрание Экология
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