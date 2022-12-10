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Общество

Депутаты соцкомитета ЗСНО в 2023 году планируют продолжить работу по поддержке многодетных семей региона

28 декабря 2022 17:16  [63] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Нижегородской области Наталья Смотракова подвела итоги работы комитета в 2022 году и поделилась планами на 2023 год.

В течение этого года были приняты важные законы, направленные на повышение уровня социальной защиты и обеспеченности отдельных категорий граждан, в том числе нуждающихся в особой заботе и поддержке государства.

Так, были приняты меры по индексации всех социальных выплат льготным категориям граждан, также депутаты пересмотрели критерии нуждаемости для ветеранов труда и пенсионеров в целях получения льгот и социальных выплат в связи с индексацией пенсий в течение года.

В августе в связи с индексацией пенсий на 10 процентов был увеличен критерий нуждаемости для ветеранов труда (с 26 783 до 29 461 рубля) и для пенсионеров (с 26 783 рублей до 29 407 рублей) в целях сохранения их прав на получение выплат и компенсаций.

С 1 января 2023 года предусмотрено увеличение размеров дополнительного ежемесячного материального обеспечения за особые заслуги в области спорта и культуры. Кроме того, устанавливается единовременная денежная выплата супругам в связи с юбилеями их совместной жизни. Выплата в размере 10 тысяч рублей полагается семейным парам, состоящим в зарегистрированном браке 50, 60 и 70 лет.

В 2022 году были усовершенствованы меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части предоставления им, независимо от причин, по которым они остались без попечения родителей, права на ежемесячное пособие.

Также введена дополнительная мера социальной поддержки лиц из числа детей-сирот в виде единовременной денежной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения.

"Безусловно, на постоянном контроле депутатов находятся вопросы социальной поддержки ветеранов боевых действий, мобилизованных граждан и их семей, а также граждан, поступивших на военную службу по контракту", - отметила Наталья Смотракова.

На заключительном в 2022 году заседании Законодательного Собрания депутаты поддержали ряд законопроектов, направленных на повышение уровня социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, инвалидов и ветеранов боевых действий и членов их семей.

Сейчас в стадии проработки находится вопрос о продления срока действия удостоверения многодетной семьи на период очного обучения ребенка до 23 лет в профессиональных образовательных организациях или в вузах. Это необходимо для получения полного объема льгот и гарантий, установленных законодательством.

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Теги:
Законодательное собрание Многодетные семьи Социальная сфера
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