Владислав Атмахов провёл приём граждан по личным вопросам

Координатор НРО ЛДПР, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР Владислав Атмахов на последней неделе уходящего года провел прием граждан.
На приём пришло 12 человек. В основном, обращения были по темам экологии, ЖКХ, благоустройства города, качества дорог, бездействия правоохранительных органов, халатной работы чиновников, отсутствия медицинских пунктов в маленьких населённых пунктах. По всем проблемам были направлены депутатские запросы в компетентные органы для дальнейших разбирательств.
В частности, к депутату обратился нижегородец, который пожаловался на то, что коммунальные службы уже год не реагируют на жалобы по поводу замены труб в подвале дома. От сырости в квартирах на первых этажах уже появился неприятный запах и плесень.
"Зачастую люди просто не знают, куда идти со своими проблемами. Где-то их попросту не хотят слышать, где-то перенаправляют в другие службы, но итог один – вопросы граждан могут не решаться годами, а то и десятилетиями! В ЛДПР готовы разбираться с каждой жалобой", - отметил Владислав Атмахов.
Записаться на приём можно по номеру телефона 439-03-86, либо вы можете направить свои обращения на электронную почту nroldpr@yandex.ru.
Всего в 2022 году к депутатам Законодательного собрания Нижегородской области фракции ЛДПР обратилось 1161 человек. За минувший год руководитель фракции ЛДПР в нижегородском парламенте провёл 20 личных приёмов и 10 – онлайн.
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