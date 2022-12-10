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Общество

Владислав Атмахов провёл приём граждан по личным вопросам

28 декабря 2022 17:13  [59] Общество

Координатор НРО ЛДПР, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР Владислав Атмахов на последней неделе уходящего года провел прием граждан.

На приём пришло 12 человек. В основном, обращения были по темам экологии, ЖКХ, благоустройства города, качества дорог, бездействия правоохранительных органов, халатной работы чиновников, отсутствия медицинских пунктов в маленьких населённых пунктах. По всем проблемам были направлены депутатские запросы в компетентные органы для дальнейших разбирательств.

В частности, к депутату обратился нижегородец, который пожаловался на то, что коммунальные службы уже год не реагируют на жалобы по поводу замены труб в подвале дома. От сырости в квартирах на первых этажах уже появился неприятный запах и плесень.

"Зачастую люди просто не знают, куда идти со своими проблемами. Где-то их попросту не хотят слышать, где-то перенаправляют в другие службы, но итог один – вопросы граждан могут не решаться годами, а то и десятилетиями! В ЛДПР готовы разбираться с каждой жалобой", - отметил Владислав Атмахов.

Записаться на приём можно по номеру телефона 439-03-86, либо вы можете направить свои обращения на электронную почту nroldpr@yandex.ru.

Всего в 2022 году к депутатам Законодательного собрания Нижегородской области фракции ЛДПР обратилось 1161 человек. За минувший год руководитель фракции ЛДПР в нижегородском парламенте провёл 20 личных приёмов и 10 – онлайн.

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Теги:
Депутаты ЛДПР партии
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