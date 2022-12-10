Бюджетные средства на расчистку рек в регионе заложены до 2027 года Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов подвёл итоги работы комитета в 2022 году и рассказал о планах на 2023 год.

В марте 2022 года комитет принял участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

В числе основных на повестке рассматривался также вопрос "О правовых аспектах реформы обращения с твердыми коммунальными отходами". Участники озвучили наиболее острые проблемы в области обращения с ТКО, в том числе "двойная" оплата и невозможность осуществления перерасчета платы за вывоз ТКО.

Эта проблема была обозначена на заседании Ассоциации именно по инициативе Законодательного Собрания. В итоге, 14 регионов ПФО предложили Правительству страны внести изменения в Правила, регулирующие порядок перерасчета платы за коммунальные услуги при временном отсутствии потребителей в жилых помещениях.

Большое внимание в уходящем году уделялось работе по расчистке водоёмов Нижегородской области. В течение 2022 года по инициативе депутатов комитета в программу были включены мероприятия по расчистке реки Имзы и ее притока, реки Княгинки в Княгининском муниципальном районе.

В области охраны и использования водных объектов с комитетом активно взаимодействовала профильная комиссия Молодежного парламента по экологии и природным ресурсам, проводя анализ состояния региональных водоёмов путем опроса молодежи муниципальных округов области. Также были внесены поправки в региональный закон "Об охране и использовании водных объектов в Нижегородской области".

"Расчистка водоёмов на территории области – задача приоритетная. Кроме того, что повышается качество жизни в близлежащих населённых пунктах, восстанавливается биологическое разнообразие и популяция рыб. Поэтому, возможность использования средств областного бюджета на мероприятия по очистке рек от донных отложений и дноуглублению водных объектов, находящихся на территории Нижегородской области, предусмотрена до 2027 года", - отметил Владислав Атмахов.

В течение года комитет принял целый ряд значимых законов, среди них Закон области "О заготовке лесных ресурсов гражданами для собственных нужд на территории Нижегородской области" в новой редакции. Закон снимает излишние ограничения, дает новые возможности гражданам по заготовке лесных ресурсов для собственных нужд. Внесены изменения в Закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области", предусматривающие денежную компенсацию за добычу волков на территории региона.

В 2023 году комитет продолжит работу над совершенствованием регионального законодательства и его приведением в соответствие с изменениями в федеральном. В том числе, будет продолжена работа над законодательной инициативой Молодежного парламента о внесении изменений в региональное законодательство об охране озелененных территорий.