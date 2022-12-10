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Руководитель УФПС по Нижегородской области покинула свой пост

28 декабря 2022 18:50  [64] Общество

Директор УФПС Нижегородской области АО "Почта России" Елена Зайцева покинула свой пост, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Согласно информации, 28 декабря 2022 года стал ее последним рабочим днем в этой должности. 

Как отметила сама Елена Зайцева, она завершает свою карьеру в "Почте России", при этом коллектив и впредь будет справляться с поставленными задачами.

Ранее сообщалось, что нового руководителя представили коллективу АО "Нижегородский водоканал".

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