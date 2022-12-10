Глеб Никитин передал новый транспорт для учреждений образования и здравоохранения региона Общество

Фото: Юлия Горшкова, ИА “Время Н”

28 декабря 2022 года на площади перед Нижегородской ярмаркой губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал новый автотранспорт учреждениям здравоохранения и образования региона.

В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов и управляющий директор автозавода "ГАЗ" Андрей Софонов.

В рамках данных поставок в регион поступило 20 новых автомобилей скорой помощи и 55 школьных автобусов.

"Каждая такая крупная поставка – это большая радость для нашей социальной сферы. К счастью, в последние годы это происходит регулярно. В рамках этой поставки мы получаем по национальному проекту за счет федеральных средств поддержку по оснащению парка скорой помощи в сельской местности и малых городах. А что касается агломерации крупных городов, мы приняли решение такую закупку делать за счет регионального бюджета", – сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в рамках федерального финансирования в начале следующего года в регион поступят 12 новых автомобилей скорой помощи для малых городов и сельской местности. Кроме этого, ранее глава региона принял решение о закупке крупной партии скорых за счет областного бюджета. Это 62 автомобиля для крупных городов, которые не охвачены федеральными программами.

Новые скорые отправились в 18 муниципальных образований региона. Автомобили получили Ардатовская, Арзамасская, Вознесенская, Володарская, Воротынская, Гагинская, Дальнеконстантиновская, Дивеевская, Лукояновская, Лысковская, Семеновская, Сергачская, Сосновская, Тоншаевская, Уренская, Шатковская, Шарангская и Шахунская центральные районные больницы.

"Постоянно взаимодействуем с главными врачами ЦРБ, получаем данные от населения и в зависимости от потребностей обеспечиваем районы новым транспортом. Все это позволяет не только реагировать на экстренные вызовы. Благодаря автомобилям, поступающим по нацпроекту "Здравоохранение", медработники могут планово посещать пациентов или, наоборот, появляется возможность привезти человека в больницу. За счет решений губернатора в следующем году закупим самую крупную за последние годы партию "скорых", - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

Машины для медицинских учреждений Нижегородской области изготовлены таким образом, чтобы облегчить врачам их труд.

"Продуманная эргономика салона позволяет расположить медпрепараты и приборы на расстоянии вытянутой руки, а ширина кузова обеспечивает необходимое пространство для удобства работы медиков. Ходовая часть автомобилей "ГАЗель NEXT" максимально смягчает тряску при движении, это важно при транспортировке экстренного пациента. А автомобили "Соболь" благодаря высокой проходимости позволяют оперативно получать медпомощь в самых труднодоступных районах", - рассказал управляющий директор автозавода "ГАЗ" Андрей Софонов.

В Нижегородской области не менее актуален вопрос обеспечения сельской местности школьными автобусами. Эта тема поднималась в ходе проходившей в конце ноября этого года прямой линии с губернатором.

Глеб Никитин отметил, что уже в первом квартале следующего года за счет федерального финансирования в регион планируется поставка еще 46 новых машин.

Получателями новых школьных автобусов стали 42 городских и муниципальных округа и две государственные общеобразовательные организации Нижегородской области.

"Наши специалисты постарались, чтобы путь к знаниям был комфортным и безопасным. Автобусы ГАЗ и ПАЗ для перевозки школьников оснащены системой блокировки, которая не позволяет машине начать движение, если входная дверь не закрылась до конца. Чтобы маленьким пассажирам было удобно заходить в салон, перед дверным проемом предусмотрены дополнительные выдвижные подножки. На сиденьях установлены четырехточечные ремни безопасности, гарантирующие максимальный уровень защиты", – отметил Андрей Софонов.

Впечатлениями также поделились руководители нижегородских медучреждений и школ.

"Мы сегодня очень счастливы, что получили новый автомобиль скорой помощи, благодарим правительство Нижегородской области за такой хороший подарок к Новому году! Машина проходима, оборудована всем необходимым. Будем стремиться обслуживать жителей нашего района с утроенной силой", – сказала главный врач Вознесенской центральной районной больницы Татьяна Тимонина.

"Наша школа – самая большая сельская школа в Нижегородской области, в ней учатся 1 775 детей. Количество школьников растет, поэтому иметь школьный транспорт для нас очень важно. Новый автобус пополнит автопарк школы, для нас это очень радостное событие!", – отметила директор Ждановской школы Кстовского муниципального округа Раиса Якимова.