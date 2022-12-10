Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области признана надлежащей Экономика

Реализация мероприятий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области признана надлежащей. Такое решение было принято 28 декабря на итоговом заседании правительства Нижегородской области. С докладом о реализации нацпроекта выступил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Около половины средств по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Нижегородской области в этом году было направлено на расселение аварийного жилья.

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в размере почти 6,5 млрд рублей. Нарастающим итогом с начала реализации программы в регионе расселено более 144 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья при плане 132,02 тыс. кв. м. Из непригодных для проживания квартир смогли переехать 8,79 тысячи жителей Нижегородской области.

Всего же в Нижегородской области по итогам 2022 года будет введено в эксплуатацию 1,6955 млн квадратных метров нового жилья. Одновременно в новых микрорайонах идет строительство социальных объектов: в ЖК "Анкудиновский парк" введен в эксплуатацию детский сад, продолжается строительство дорог от ул. Академика Сахарова до Казанского шоссе и ул. Генерала Ивлиева.

Сергей Морозов подчеркнул, что по итогам года ожидается перевыполнение плановых показателей по обеспечению дорожной и инженерной инфраструктурой около деревни Оманово в несколько раз – там ведется строительство дороги и прокладка инженерных коммуникаций для обеспечения земельных участков, предназначенных для многодетных семей.

На формирование комфортной городской среды в этом году было направлено 2,315 млрд рублей. Сергей Морозов сообщил, что в 2022 году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Нижегородской области завершено благоустройство 99 общественных пространств, 120 дворовых территорий.

"Все показатели в рамках регионального проекта достигли 100%-ных значений. По количеству проектов-победителей Всероссийского конкурса план перевыполнен на три объекта, также выше плана мероприятия по благоустройству. Семь общественных пространств благоустроили комплексно в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", - сказал Сергей Морозов.

В 2022 году реализовывались семь проектов – победителей всероссийского конкурса: в Сарове, Ворсме, Первомайске, Чкаловске, Дзержинске, Володарске и Навашине. Для сравнения, за предыдущие три года было реализовано десять таких проектов.

В рамках регионального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в начале декабря завершено строительство водозабора от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до Навашина.

Ранее сообщалось, что рекордное количество нового жилья введено в Нижегородской области за предыдущие годы.