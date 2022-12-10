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Экономика

Нацпроект "Производительность туда" в Нижегородской области выполнен на 100%

29 декабря 2022 09:23  [80] Экономика

Национальный проект "Производительность труда" в Нижегородской области исполнен на 100%. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Саносян 28 декабря в ходе подведения итогов реализации национальных проектов в регионе на заседании правительства под председательством губернатора Глеба Никитина.

"Общее финансирование национального проекта "Производительность труда" в 2022 году составило 79,2 миллиона рублей, из них 64,1 миллиона рублей – это средства федерального бюджета, а 15,1 миллиона – областного. Кассовое исполнение проекта составило 100% уже по состоянию на 13 октября 2022 года. В рамках нацпроекта реализуется два региональных проекта - "Адресная поддержка производительности труда на предприятиях" и "Системные меры по повышению производительности труда", - рассказал Андрей Саносян.

Он отметил, что все финансовые средства нацпроекта были направлены на проект "Адресная поддержка производительности труда на предприятиях".

"Региональный проект" включает работу специалистов по оптимизации производственных процессов на предприятиях-участниках за счет специалистов Федерального и Регионального цента компетенций в сфере повышения производительности труда. На данный момент общее количество предприятий-участников национального проекта, на которых специалисты осуществляли или продолжают осуществлять работу, составляет 207 при целевом показателе 138. Инструментам повышения производительности труда обучено 3 533 сотрудника при плане в 2 713 человек. Также по результатам реализации регионального проекта в 2022 году на предприятиях-участниках создано 34 потока-образца при целевом показателе в 32", - сказал замгубернатора.

В рамках регпроекта "Системные меры по повышению производительности труда" организовано обучение руководителей предприятий-участников национального проекта по программе класса МВА "Лидеры производительности". По итогам 2022 года обучение прошли 75 руководителей промышленных предприятий Нижегородской области.

Подводя итоги работы, Андрей Саносян подчеркнул, что регион является одним из лидеров-лидеров по реализации нацпроекта "Производительность труда".

"В 2022 году все 12 показателей, установленных Нижегородской области выполнены, 9 из них существенно перевыполнены", - заявил Андрей Саносян.

"Нижегородская область одной из первых в стране начала масштабную работу по внедрению технологий повышения производительности труда. Благодаря этому нам удалось стать и одним из самых активных участников национального проекта. В текущих условиях такие мероприятия по-прежнему востребованы и даже обрели дополнительную актуальность", - отметил Глеб Никитин.

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Теги:
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